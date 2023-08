Piłkarz, trener i klubowy lekarz zginęli w tragicznym wypadku. "Zostali zmiażdżeni"

27-letni piłkarz Paollo Madeira Oliveira, drugi trener jego zespołu Duong Minh Ninh oraz klubowy lekarz Tri Dao zginęli w sobotę w tragicznym wypadku, do którego doszło w Wietnamie.

Paollo Madeira Oliveira, Brazylijczyk z portugalskim paszportem, występujący w przeszłości między innymi w Farense i Estreli Amadora, od 2022 roku grał w lidze wietnamskiej, reprezentując ostatnio barwy klubu Hoang Anh Gia Lai. W sobotę (12 sierpnia) zawodnik wracał wraz z trenerem i lekarzem do domu po meczu ligowym z Song Lam Nghe An, przegranym 0:1. Do tragicznego wypadku doszło o godzinie 15.00 miejscowego czasu.

"Samochód osobowy, którym podróżowali, został zmiażdżony przez dwie ciężarówki na autostradzie krajowej numer 14, w prowincji Gia Lai. Świadkowie wypadku, mieszkańcy pobliskiej miejscowości, natychmiast rozcięli drzwi auta, by wydobyć z niego ludzi, ale przeżył jedynie 57-letni kierowca, który z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala. Reszta pasażerów zginęła" - podaje "Metropoles", powołując się na doniesienia z wietnamskich mediów.

Szczegóły wypadku bada policja. Wstępne informacje mówią, że ciężarówka jadąca przed Madeirą Oliveirą gwałtownie zahamowała i choć auto, którym podróżowali członkowie klubu Hoang Anh Gia Lai zdołało się zatrzymać, kierowcy ciężarówki jadącej za nimi ta sztuka już się nie udała i samochód został przez nią wgnieciony w pojazd stojący przed nimi.

Prezes klubu Doan Nguyen Duc podkreślił, że jest zszokowany tragiczną śmiercią jednego ze swoich najlepszych zawodników. W bieżącym sezonie Paollo w 15 meczach strzelił 6 goli i zanotował 3 asysty.

RI, Polsat Sport