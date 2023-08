Siedem goli! Szalony mecz Polonii Warszawa z Miedzią Legnica

- Na pewno jest to bramkostrzelny rywal, mający swój styl i bazujący raczej na rozgrywaniu piłki od tyłu. Piłkarze Polonii Warszawa są dobrzy przy stałych fragmentach gry, ale nie powiedziałbym, że jest to zespół, który nie kalkuluje i idzie na żywioł. Jest to drużyna poukładana, więc myślę, że czeka nas ciężka przeprawa - mówił przed spotkaniem trener gości Radosław Bella.

W 11. minucie piłkarze Polonii Warszawa otworzyli wynik po pięknym golu. Szymon Kobusiński pokonał bramkarza strzałem piętą! Gospodarze nie cieszyli się zbyt długo z prowadzenia. Sześć minut później wyrównał Kamil Drygas.

Po przerwie piłkarze z Legnicy poszli za ciosem. W odstępie jedenastu minut wyprowadzili dwa ataki, po których na listę strzelców wpisali się Damian Michalik i Krzysztof Drzazga.

Gospodarze zakasali rękawy i doprowadzili do wyrównania po dwóch rzutach karnych. Ostatnie słowo należało jednak do gości. W 84. minucie zwycięską bramkę zdobył Marcel Mansfeld.

Polonia Warszawa - Miedź Legnica 3:4 (1:1)

Bramki: Szymon Kobusiński 11, 83 (k), Mateusz Michalski 69 (k) - Kamil Drygas 17, Damian Michalik 55, Krzysztof Drzazga 66, Marcel Mansfeld 84

MC, Polsat Sport