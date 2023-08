Kapitalny występ Peguli w finale! Amerykanka wygrała turniej WTA w Montrealu

Usprawiedliwieniem dla Samsonowej jest fakt, że musiała ona tego dnia rozegrać dwa mecze. Jej półfinał z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu (nr 4.) nie mógł bowiem odbyć się w sobotę ze względu na opady deszczu. Udało się natomiast dokończyć tego dnia drugi półfinał, w którym Pegula wyeliminowała najwyżej rozstawioną Igę Świątek. Rundę wcześniej pokonała swoją deblową partnerkę Coco Gauff (nr 6.).

"Pokonanie Coco i Igi mecz po meczu to trudne zadanie. Dokonałam tego, a potem jeszcze wyszłam na kort (w finale - PAP) i rozegrałam czysty mecz, to wspaniałe uczucie. Nie czułam na sobie żadnej presji, nie martwiłam się. Można wygrać wiele meczów, ale i tak nie wygrywać turniejów, więc tenis potrafi być czasem ciężki" - powiedziała Pegula, która cieszyła się z pierwszego tytułu w tym roku.

We wcześniejszych występach zwykle docierała co najmniej do ćwierćfinału, ale końcowy triumf zawsze wymykał jej się z rąk.

"Zwycięstwo w takim tygodniu sprawia, że wszystko jest warte poświęceń, że chce się więcej" - zaznaczyła 29-letnia Amerykanka.

Pegula wystartuje teraz w kolejnej imprezie rangi WTA 1000, w Cincinnati.

Wynik finału:

Jessica Pegula (USA, 4) - Ludmiła Samsonowa (Rosja, 15) 6:1, 6:0.