Poznaliśmy mistrza Polski w tenisie

W poprzednim sezonie Pawelski był drugi w mistrzostwach rozgrywanych na ziemnej nawierzchni w Bytomiu, gdzie w 2022 roku triumfował Michalski. Tym razem rywalizacja toczyła się na twardych kortach Akademii Tenisowej - Tenis Kozerki koło Grodziska Mazowieckiego.

Decydujące mecze LOTTO 98. NMP były transmitowane na antenach Polsatu Sport. Zdobywca tytułu wywalczył nagrodę w wysokości 28 tysięcy złotych, a pokonany przez niego rywal otrzymał połowę tej kwoty.

Pierwszy z niedzielnych finałów był bardzo wyrównany i trwał blisko trzy godziny. W decydującym trzecim secie Pawelski odskoczył na 4:1 i wydawało się, że za chwilę rozstrzygnie na swoją korzyść losy tytułu. Jednak Michalski wyszedł najpierw na 3:4, a następnie 4:5, ale nie zdołał odwrócić losów meczu. 1)

- Nie jest łatwo wytrzymać trzy godziny na korcie w takim upale , a jeszcze trudniej utrzymać koncentrację w tak równym meczu w takich trudnych warunkach. Dlatego musiałem się dodatkowo pobudzać, więc czasem mówiłem głośno do siebie. Trochę nerwów było w połowie trzeciego seta, gdy mi zaczęły uciekać gemy od 4:1 i tak było już właściwie do samego końca. Cały czas sytuacja była trudna, bo Daniel wywierał presję i starał się odrobić straty. Dlatego bardzo się cieszę, że wytrzymałem do końca i domknąłem ten mecz. Mam nadzieję, że starczy mi teraz siły na finał debla – powiedział po zwycięstwie Pawelski.

Brązowe medale w singlu oraz premie w wysokości po 6000 zdobyli w Kozerkach zawodnicy LOTTO PZT Team Olaf Pieczkowski (KT Jakubowo Olsztyn) i Szymon Kielan (KS Górnik Bytom), którzy ponieśli porażki w sobotnich półfinałach.

Zgodnie z niedzielnym planem gier, 30 minut po zakończeniu finału singla, rozpoczął się finał gry podwójnej,, również transmitowany przez Polsat Sport. W nim Szymon Walków (Redeco Wrocław) i Kacper Żuk (CKT Grodzisk Maz.) pokonali 1:6, 7:6 (7-3), 10-6 inną parę LOTTO PZT Team Szymon Kielan i Pawelski (obaj KS Górnik Bytom).

- Myślę, że każdy tytuł mistrza Polski to jest powód do dumy. Jak zaczynaliśmy grę w tenis, to chyba każdy z nas po cichu marzył żeby zostać mistrzem Polski A skoro każdy z nas osiągnął to już po raz trzeci, to znaczy, że trzymamy poziom gry i jakość na przestrzeni lat. No i to cieszy na pewno – powiedział Walków, który zdobywał tytuł mistrza Polski w 2016 roku z Mateuszem Kowalczykiem i w 2021 r. z Janem Zielińskim (CKT Grodzisk Maz.).

Natomiast Żukowi to się udało dwukrotnie z Zielińskim w latach 2019 i 2022. Kacper ma też złoto w singlu zdobyte w 2020 roku. Kacper i Szymon rozdzielą miedzy sobą nagrodę w wysokości 12 000, a przegrani w finale zdobyli 6000 zł do podziału na parę.

W LOTTO 98. NMP w Kozerkach brązowe medale w grze podwójnej wywalczyły pary: Nikodem Barcik (KS Górnik Bytom) i Dorian Juszczak (SKT Promasters Szczecin) oraz Jan Nowacki i Hubert Plenkiewicz (obaj CKT Grodzisk Maz.). Obie zdobyły po 2500 złotych do podziału.

Wyniki finałów LOTTO 98. NMP mężczyzn:

gra pojedyncza - Martyn Pawelski (LOTTO PZT Team/KS Górnik Bytom, nr 4.) - Daniel Michalski (LOTTO PZT Team/Mera Warszawa, nr 1.) 4:6, 6:3, 6:4

gra podwójna – Szymon Walków (LOTTO PZT Team/Redeco Wrocław), Kacper Żuk (LOTTO PZT Team/CKT Grodzisk Maz.) - Szymon Kielan, Martyn Pawelski (obaj LOTTO PZT Team/KS Górni Bytom, nr 1.) 1:6, 7:6 (7-3), 10-6

Medaliści LOTTO 98. Narodowych Mistrzostw Polski:

gra pojedyncza -

1. Martyn Pawelski (LOTTO PZT Team/KS Górnik Bytom)

2. Daniel Michalski (LOTTO PZT Team/Mera Warszawa)

3. Olaf Pieczkowski (LOTTO PZT Team/KT Jakubowo Olsztyn)

3. Szymon Kielan (LOTTO PZT Team/KS Górnik Bytom)

gra podwójna -

1. Szymon Walków (Redeco Wrocław), Kacper Żuk (LOTTO PZT Team/CKT Grodzisk Maz.).

2. Szymon Kielan, Martyn Pawelski (obaj LOTTO PZT Team/KS Górnik Bytom)

3. Nikodem Barcik (KS Górnik Bytom), Dorian Juszczak (SKT Promasters Szczecin)

3. Jan Nowacki, Hubert Plenkiewicz (obaj CKT Grodzisk Maz.)

Informacja Prasowa