Do pierwszej konfrontacji doszło prawie osiem lat temu w Montpellier na inaugurację rywalizacji w grupie A Eurobasketu. Wówczas zespół trenera Mike'a Taylora pokonał zawodników z Bałkanów 68:64.

Dwaj "starzy znajomi" z tamtego pojedynku, którzy spotkają się na parkiecie w Gliwicach, to Mateusz Ponitka i Adin Vrabac. Polak uzyskał wtedy 13 pkt (był drugim strzelcem po Adamie Waczyńskim), zaś Bośniak zaliczył dwa "oczka".

Polacy w Montpellier zajęli trzecie miejsce w tabeli grupy z bilansem 3-2, a BiH - prowadzona przez Czarnogórca Dusko Ivanovica - ostatnie, szóste (1-4).

W niedzielę w Gliwicach w prekwalifikakcyjnym turnieju olimpijskim Polska pokonała Węgry 83:81, a Bośnia i Hercegowina, której trenerem jest Aziz Bekir, wygrała z Portugalią 84:75.

Środkowy NBA Jusup Nurkic (Portland Trail Blazers) uzyskał 17 pkt i miał sześć zbiórek, a najlepszym strzelcem był Dżanan Musa, mistrz Euroligi w barwach Realu Madryt - 21 pkt, pięć asyst, trzy zbiórki.

Wyróżniającym się zawodnikiem był także 24-letni Luka Garza (Minnesota Timberwolves), który minione sezony spędził w lidze NCAA, będąc jednym z czołowych graczy rozgrywek akademickich za oceanem - miał tzw. double-double 15 pkt i 12 zbiórek.

BiH rywalizuje na europejskich parkietach od 1993 roku - wówczas zajęła 8. miejsce w ME. Była uczestnikiem Eurobasketu dziewięć razy. W ostatnim - w 2022 roku - wystąpiła w najsilniejszej gr. B w Kolonii (m.in. Słowenia, Niemcy i Litwa), w której zajęła piątą lokatę z bilansem 2-3 (taki sam miała czwarta Litwa, ale BiH przegrała bezpośredni mecz z tym przeciwnikiem). Drużyna z Bałkanów nie awansowała do play off i została sklasyfikowana na 18. pozycji.

Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Bośnia i Hercegowina na Polsatsport.pl. Początek o 20:30.