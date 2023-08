Petra Kvitova, czeska tenisistka, odpadła kilka dni temu w 1/8 finału turnieju WTA w Montrealu, przegrywając po trzysetowym pojedynku z Belindą Bencic. 33-latka miała utrudnione zadanie, ponieważ zmagała się podczas meczu z dyskomfortem, wynikającym z odnowienia się kontuzji ręki.

ZOBACZ TAKŻE: To znowu zdarzyło się Idze Świątek! Gra wstrzymana już na początku meczu

Michal Hrdlicka, mąż i menadżer innej czeskiej tenisistki, Karoliny Pliskovej, uważa, że za licznymi urazami tenisistek ze światowego topu mogą stać... cięższe piłki, używane podczas turniejów w Ameryce Północnej.

- Wiele zawodniczek ma teraz problemy z nadgarstkami, łokciami lub ramionami. Powodem są różne piłki. Cały cykl American Series rozgrywany jest piłkami Wilson US Open, którymi grają mężczyźni. Są one znacznie cięższe od wersji WTA, którymi grano w ubiegłym roku - powiedział dziennikowi "Blesk".

Czescy dziennikarze wykorzystali tę wypowiedź, by... uderzyć w Igę Świątek. To właśnie pierwsza rakieta świata narzekała w ubiegłym roku na to, że piłki, używane podczas US Open, są według niej zbyt lekkie.

"To polska tenisistka Iga Świątek podniosła magiczną słuchawkę i wywołała tę dyskusję. To ona skrytykowała piłki, używane podczas wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku, mówiąc, że latają jak szalone. Petra Kvitova uważała z kolei lżejszy sprzęt za błogosławieństwo" - przypomina "Blesk".

Dziennikarze tabloidu są jednak w tym temacie rozdarci. Z jednej strony podkreślają, że cięższe piłki są dla zawodniczek torturą, z drugiej zaś strony uważają, że jeśli tenisistki chcą równych zarobków, powinny zgodzić się także na grę takim samym sprzętem.

Jak zmieniała się Iga Świątek? Zobacz galerię

RI, Polsat Sport