Nowy sponsor Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski

Beneficjentem tej umowy będzie Polski Związek Kolarski. Na temat nowego sponsora w środę wypowiedział się prezes PKOl Radosław Piesiewicz.

- Staramy się uzdrowić Polski Związek Kolarski i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze z Prezesem Rafałem Makowskim, abyśmy wyprowadzili go na prostą. To kolejny taki krok po Polskim Związku Hokeja na Lodzie, aby i w PZKol zrestrukturyzować dług. Przed konferencją rozmawialiśmy z naszymi wybitnymi kolarzami goszczącymi dziś u nas na temat jak to zrobić, aby ta dyscyplina przynosiła wiele radości młodym adeptom kolarstwa - powiedział Piesiewicz cytowany na oficjalnej stronie PKOl.

Głos w sprawie nowo podpisanej umowy zabrał również Michał Kwiatkowski. Trzykrotny olimpijczyk podkreślił, co nowy sponsor może oznaczać dla kolarstwa w Polsce.

- Kolarstwo potrzebuje wsparcia i takiego partnera jak PKP Intercity. Trzeba do tego podejść długofalowo. Ja w całej swojej karierze nigdy nie myślałem w perspektywie miesiąca, dwóch, trzech, kwartału czy roku. To zawsze było myślenie długofalowe, zresztą czteroletni okres olimpijski pokazuje, że nie można pozwolić sobie na krótkowzroczność. Dlatego składam wielkie podziękowania dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego i dla nowego sponsora, że myślą o długiej współpracy z Polskim Związkiem Kolarskim i o młodzieży, bo bez niej nie ma przyszłości - powiedział.

Warto przypomnieć, że już w przyszłym roku reprezentanci Polski wystąpią na kolejnych igrzyskach olimpijskich. Jedna z najważniejszych imprez w świecie ma rozpocząć się 26 lipca, a zakończyć 11 sierpnia. Sportowcy rywalizować będą w Paryżu.

Redakcja, Polsat Sport