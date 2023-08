Polskie siatkarki przegrały po tie-breaku! Ostatni test przed rozpoczęciem mistrzostw

Polskie siatkarki zagrają w grupie C mistrzostw świata U21. Zmierzą się kolejno z Argentyną, Chinami oraz Serbią. Przed rozpoczęciem turnieju drużyna trenera Jakuba Głuszaka rozegrała towarzyskie spotkanie z reprezentacją Japonii. Polki przegrywały 1:2, ale po zaciętym secie wygranym 26:24 zdołały doprowadzić do tie-breaka. W nim górą były jednak rywalki (9:15).

Zobacz także: Mistrzostwa świata U21 siatkarek 2023: Kiedy grają Polki? Transmisje TV i stream online



– Był to bardzo ciekawy i pożyteczny sparing przed rozpoczęciem mistrzostw świata. Mieliśmy okazję zmierzyć się z zespołem, który gra szybką siatkówkę oraz niemal do perfekcji ma opanowaną obronę. Był to idealny przeciwnik, gdyż nasi grupowi rywale czyli Argentyna i Chiny prezentują dokładnie ten sam styl gry, Mimo porażki uważam, że w większej części sparingu graliśmy na poziomie, który chcielibyśmy prezentować na dłuższej przestrzeni meczów – powiedział trener Głuszak cytowany przez stronę pzps.pl.

Polska w meczu z Japonią zagrała w składzie: Pola Janicka, Julia Stancelewska, Dominika Pierzchała, Natalia Kecher, Natalia Rejment, Barbara Latos – Natalia Pajdak (libero) oraz Natalia Bandurska, Oliwia Milkowska, Natalia Godlewska, Amelia Senica, Justyna Jankowska. Najlepiej punktowały: Stancelewska (13), Latos (12) i Kecher (10).

Polska – Japonia 2:3 (25:17, 19:25, 19:25, 26:24, 9:15)

RM, Polsat Sport