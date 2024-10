Siedem zwycięstw! Siatkarze Bogdanki LUK Lublin wciąż niepokonani

Siatkarze GKS uzyskali minimalną przewagę w pierwszych akcjach meczu (8:6). Goście zanotowali punktową serię, gdy w polu zagrywki błysnął Fynnian McCarthy (8:12) i długo utrzymywali punktowy dystans. W końcówce katowiczanie odrobili jednak straty – Joshua Tuaniga popisał się zaskakującym atakiem, Bartosz Gomułka dołożył asa i było 22:22. W końcówce losy seta wziął na swoje barki Wilfredo Leon, który skutecznym atakiem i asem serwisowym wyprowadził swą drużynę na piłkę setową (22:24). Brakujący punkt dołożył atakiem ze środka Aleks Grozdanow (23:25).

W drugim secie, po dobrym otwarciu przyjezdnych (1:4), gra się wyrównała (7:7). W środkowej części seta znów inicjatywę przejęli siatkarze Bogdanki, którzy odskoczyli na sześć oczek (13:19). Siatkarze GKS zerwali się do walki i fragment dobrej gry Jewhenija Kisiluka wystarczył do zmniejszenia różnicy (17:19). Końcówka znów jednak należała do lublinian, którzy wygrali pewnie, a seta zamknął atak Mateusza Malinowskiego (20:25).

Pierwsze akcje trzeciego seta dla gości (0:3). Katowiczanie musieli gonić wynik i złapali kontakt, ale ekipie z Lublina znów pomogła dobra zagrywka – Bennie Tuinstra posłał dwa asy i było 7:11. Od tego momentu siatkarze Bogdanki dominowali na boisku, nadal dobrze prezentując się w polu serwisowym. Przy wyraźnej przewadze gości trener Massimo Botti dokonał kilku zmian, a jego podopieczni pewnie zmierzali po zwycięstwo. Po ataku Mikołaja Sawickiego różnica wzrosła do dziesięciu oczek (12:22). Ostatnią akcję meczu skończył Mateusz Malinowski i przypieczętował siódme zwycięstwo Bogdanka LUK Lublin (16:25).

GKS Katowice – Bogdanka LUK Lublin 0:3 (23:25, 20:25, 16:25)

GKS: Jewhenij Kisiluk, Bartłomiej Krulicki, Bartosz Gomułka, Aymen Bouguerra, Łukasz Usowicz, Joshua Tuaniga – Bartosz Mariański (libero) oraz Krzysztof Gibek, Alexander Berger. Trener: Grzegorz Słaby.

LUK: Fynnian McCarthy, Kewin Sasak, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Marcin Komenda, Bennie Tuinstra – Thales Hoss (libero) oraz Mateusz Malinowski, Maciej Czyrek, Jan Nowakowski, Mikołaj Sawicki. Trener: Massimo Botti.