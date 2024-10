Oficjalnie! Włoski klub poinformował o transferze polskiego siatkarza

Włoski klub Gas Sales Bluenergy Piacenza poinformował, że nowym zawodnikiem tej drużyny został polski rozgrywający Michał Kędzierski. Transferu dokonano z powodu kontuzji, której doznał Nicola Salsi. Trener Andrea Anastasi będzie miał nowego gracza do dyspozycji już w sobotnim starciu z drużyną Gioiella Prisma Taranto.

Kontuzja, której doznał drugi rozgrywający Piacenzy Nicola Salsi, zmusiła klub do znalezienia zmiennika dla Antoina Brizarda. Został nim polski rozgrywający Michał Kędzierski. O transferze tego zawodnika było wiadomo już od kilku dni; początkowo włoskie media podały błędną informację, że nowym zawodnikiem Gas Sales Bluenergy Piacenza ma zostać Fabian Drzyzga.

Michał Kędzierski (rocznik 1994) jest znany z reprezentowania barw takich klubów jak Cerrad Czarni Radom, Effector Kielce oraz Asseco Resovia. W PlusLidze grał przez dziesięć sezonów i wystąpił w 265 meczach. Transfer do Gas Sales Bluenergy Piacenza nie będzie dla tego siatkarza debiutem w SuperLega. W sezonie 2018–19 był zawodnikiem drużyny Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, w której rozegrał 26 ligowych spotkań.

– Jestem zadowolony z szansy, jaką dostałem i z tego, że mogę wrócić do ligi włoskiej. Mam bardzo jasne zadanie w Piacenzie i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc drużynie na treningach oraz przy każdej okazji, gdy będzie to konieczne – powiedział Kędzierski, cytowany przez stronę gassalespiacenza.it.