Asseco Resovia – kadra na sezon 2024/2025. Siatkarze, trener, transfery

Asseco Resovia to siedmiokrotny mistrz Polski, ale ostatni tytuł wywalczyła blisko dekadę temu, w 2015 roku. W późniejszych latach drużyna walczyła o powrót do czołówki, co udało się w 2023 roku, gdy rzeszowianie sięgnęli po brązowy medal. W poprzednim sezonie Asseco Resovii nie udało się obronić miejsca na podium, rywalizację o brązowy medal przegrali z Projektem Warszawa. Zdobyli natomiast pierwsze w historii klubu europejskie trofeum – Puchar CEV.

W przerwie między sezonami z klubem z Rzeszowa rozstało się siedmiu siatkarzy, wśród nich takie gwiazdy jak Fabian Drzyzga (kapitan), Torey DeFalco, Jakub Kochanowski czy Yacine Louati. Klub pozyskał sześciu nowych siatkarzy.

Jak rzeszowski klub poradzi sobie w nowym sezonie? W drużynie jest kilku zawodników, którzy zostali skreśleni przez selekcjonerów z kadry na igrzyska olimpijskie. Bartosz Bednorz i Karol Kłos (Polska) oraz Stephen Boyer (Francja) nie pojechali na turniej, w którym ich reprezentacje wywalczyły medale. Mogą jednak stać się wiodącymi graczami walczącej o medale Asseco Resovii.



Kto zagra w Asseco Resovii w nowym sezonie? W jakim składzie wystąpi ta drużyna? Asseco Resovia Rzeszów – skład na sezon 2024/2025; siatkarze, trener, transfery na kolejnych zdjęciach⟼

