Siatkarze Projektu Warszawa miniony sezon z pewnością mogą zaliczyć do udanych. Po trzech latach wrócili na podium mistrzostw Polski, sięgając po brązowy medal PlusLigi. Bardzo dobrze zaprezentowali się też na europejskich boiskach i wywalczyli Puchar Challenge.

Zobacz także: Kto rozegrał najwięcej meczów w PlusLidze? Siatkarskie legendy w czołówce

Jakie zmiany zaszły w drużynie Projektu w przerwie między sezonami? Nie doszło tam do rewolucji kadrowej. Zespół opuściło co prawda pięciu siatkarzy, ale dwaj z nich (Srecko Lisinac i Piotr Nowakowski) w poprzednim sezonie nie grali z powodu kontuzji. Drużynę wzmocniło trzech nowych siatkarzy, a pozyskanie Jakuba Kochanowskiego to z pewnością jeden z tegorocznych hitów transferowych w PlusLidze.

Bardzo ważną zmianą jest również pozyskanie przez stołeczną drużynę sponsora tytularnego. We wszystkich rozgrywkach klub będzie występował pod nazwą PGE Projekt Warszawa.

Kto zagra w Projekcie Warszawa w nowym sezonie? W jakim składzie wystąpi ta drużyna? PGE Projekt Warszawa – kadra na sezon 2024/2025; siatkarze, trener, transfery w galerii zdjęć:

PGE Projekt Warszawa – kadra na sezon 2024/2025. Siatkarze, trener, transfery Zobacz galerię

Zobacz także:

Jastrzębski Węgiel – kadra na sezon 2024/2025. Siatkarze, trener, transfery

Aluron CMC Warta Zawiercie – kadra na sezon 2024/2025. Siatkarze, trener, transfery