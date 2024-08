Bogdanka LUK Lublin zadebiutowała w Plus Lidze w sezonie 2021/2022. W pierwszym sezonie zakończyła rozgrywki na 11. miejscu, w drugim na 10. pozycji. Miniony sezon był zdecydowanie najlepszym w historii drużyny z Lublina, ponieważ przyniósł piąte miejsce w końcowej klasyfikacji PlusLigi i awans do półfinału Pucharu Polski.

Zobacz także: Królowie zagrywki! Najwięksi siatkarscy bombardierzy w historii PlusLigi

Po sezonie z klubem rozstało się ośmiu siatkarzy, a pojawiło się ośmiu nowych zawodników. Pozyskanie Wilfredo Leona to z pewnością jeden z największych hitów transferowych w historii PlusLigi. Czy z gwiazdą reprezentacji Polski w składzie Bogdanka LUK Lublin w zbliżających się rozgrywkach zrobi kolejny krok do przodu i awansuje do strefy medalowej PlusLigi?



Kto zagra w Bogdance LUK Lublin w nowym sezonie? W jakim składzie wystąpi ta drużyna? Bogdanka LUK Lublin – skład na sezon 2024/2025; siatkarze, trener, transfery w załączonej galerii zdjęć:

Bogdanka LUK Lublin – kadra na sezon 2024/2025. Siatkarze, trener, transfery Zobacz galerię



