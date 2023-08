Skra Bełchatów przedstawiła czwartego środkowego. To reprezentant Polski

Mateusz Nowak to wychowanek Bzury Ozorków, który pierwsze siatkarskie kroki stawiał już w 2010 roku. Po dziesięciu latach w lokalnym klubie środkowy przeniósł się do Chemika Bydgoszcz, a w sezonie 2020/21 z bydgoską drużyną sięgnął po mistrzostwo Polski juniorów. Od sezonu 2021/22 Mateusz Nowak wraz z zespołem SMS Spała grał w Tauron 1. Lidze. Dobre występy środkowego sprawiły, że znalazł się on w kręgu zainteresowań PGE GiEK Skry Bełchatów, a następnie w sezonie 2023/24 dołączył do bełchatowskiego klubu.

19-letni środkowy ma na swoim koncie sukcesy z młodzieżowymi reprezentacjami Polski. W Kadrze Narodowej miał okazję trenować pod okiem drugiego trenera PGE GiEK Skry Bełchatów. W 2020 roku, wraz z reprezentacją prowadzoną przez Michała Bąkiewicza, sięgnął po brązowy medal Mistrzostw Europy U18 oraz został wybrany najlepszym środkowym turnieju. W 2021 w Teheranie zdobył tytuł mistrza świata U19. Środkowy wraz z biało-czerwoną reprezentacją zdobył także w 2022 roku srebrny medal mistrzostw Europy U20. W obecnym sezonie reprezentacyjnym Nowak z reprezentacją Polski zajął 5. miejsce w mistrzostwach świata U21 w Bahrajnie oraz wywalczył kwalifikację na przyszłoroczne mistrzostwa Europy U22.

Pochodzący z Ozorkowa 19-letni środkowy dołączył do PGE GiEK Skry Bełchatów. Mateusz Nowak reprezentował będzie barwy #TeamSkra w sezonie 2023/2024! ✍️



Mateuszu, witamy w Ulu!

Więcej ➡️ https://t.co/3IW3GCLYnn pic.twitter.com/MDgI3LAZXQ — PGE GiEK Skra Bełchatów (@_SkraBelchatow_) August 16, 2023



Nowak, jak większość młodych zawodników z regionu, już w dzieciństwie marzył o grze w bełchatowskiej drużynie.

– Bardzo się cieszę, że mogę dołączyć do tak wielkiej drużyny, jaką jest PGE GiEK Skra Bełchatów. Pochodzę z województwa łódzkiego, więc od zawsze Skrę miałem w sercu i było to moje marzenie, by zagrać kiedyś w żółto-czarnych barwach – podkreślił środkowy.



Mateusz Nowak to ostatni ze środkowych, którzy w sezonie 2023/2024 stanowić będą o sile bloku PGE GiEK Skry Bełchatów. O miejsce w pierwszej szóstce młody środkowy rywalizował będzie z Łukaszem Wiśniewskim, Mateuszem Porębą oraz Bartłomiejem Lemańskim.

RM, Polsat Sport, skra.pl