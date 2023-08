Wyróżnia się w NBA! Nie zagra dla reprezentacji

Wyróżniający się w lidze NBA łotewski koszykarz Kristaps Porzingis, który latem przeszedł z Washington Wizards do Boston Celtics, nie zagra w reprezentacji kraju w zbliżających się mistrzostwach świata w Japonii, Indonezji i na Filipinach (25 sierpnia - 10 września).

Powodem absencji 28-letniego środkowego z Lipawy w pierwszym w historii koszykarskim mundialu z udziałem Łotwy jest wciąż dokuczające mu zapalenie powięzi podeszwowej w stopie.

Koszykarz poinformował w mediach społecznościowych, że o jego nieobecności przesądził wynik przeprowadzonego niedawno rezonansu magnetycznego. Dodał, że była to wspólna decyzja łotewskiego sztabu medycznego i trenerskiego oraz Celtics.

Chociaż nie będzie mógł grać, pojedzie z drużyną na najważniejszy dla reprezentacji turniej. Zaznaczył, że będzie ją wspierał tak bardzo, jak tylko będzie mógł.

Mierzący 221 cm Porzingis po zakończonym sezonie NBA został sprzedany do Celtics. Podpisał dwuletnie przedłużenie kontraktu o wartości 60 milionów dolarów, które zwiąże go z klubem z Bostonu do sezonu 2025/26 za łączną kwotę 96 mln.

Miniony w barwach Washingtonem Wizards, gdzie jednym z asystentów trenera był Marcin Gortat, był najlepszy w wykonaniu Porzingisa w ośmioletniej karierze za oceanem. Wystąpił w 65 meczach NBA, będąc najlepszym strzelcem (średnio 23,2 pkt), zbierającym (8,4) i blokującym (1,5) zespołu. Miał najwyższą w karierze skuteczność rzutów z gry - 49,8 procent.

Porzingis to niejedyny gracz z NBA w kadrze Łotwy, powołanej przez trenera Lukę Bianchiego. Drugim jest Davis Bertans, który w czerwcu przeszedł w wymianie z Dallas Mavericks do Oklahoma City Thunder. Ich kolegą w reprezentacji jest m.in. rozgrywający BM Stali Ostrów Wlkp. Aigars Skele.

Debiutujący w MŚ łotewscy koszykarze będą grać w Dżakarcie. Rozpoczną rywalizację 25 sierpnia spotkaniem z Libanem, dwa dni później zmierzą się z Francją, a zmagania w grupie H zakończą 29 sierpnia meczem z Kanadą.

