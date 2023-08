Koszykarze Izraela i Estonii awansowali do półfinałów prekwalifikacji olimpijskich

Reprezentacje koszykarzy Izraela i Estonii wywalczyły w Tallinnie awans do półfinałów turnieju prekwalifikacji do igrzysk olimpijskich Paryż 2024, które odbędą się w piątek w Gliwicach. Estończycy pokonali we wtorek Izrael 67:65 i wyeliminowali tym samym ekipę Czech.