Emil Ruusuvuori i Alexei Popyrin zmierzą się ze sobą w 1/8 finału turnieju na kortach twardych w amerykańskim Cincinnati. Który z zawodników awansuje do ćwierćfinału? Relacja i wynik na żywo meczu Popyrin - Ruusuvuori na Polsatsport.pl.

Dużo szczęścia ma podczas rywalizacji w stanie Ohio Alexei Popyrin. Australijczyk najpierw odpadł w finale kwalifikacji, ale zakwalifikował się do głównej drabinki jako "lucky loser". Następnie zaś nie doszedł do skutku jego pojedynek w drugiej rundzie z Chilijczykiem Nicolasem Jarrym, który wycofał się z rywalizacji, by być z żoną przy narodzinach dziecka. W pierwszej rundzie turnieju Popyrin pokonał Niemca Daniela Altmaiera 6:7, 6:4, 6:4.

Emil Ruusuvuori w Cincinnati rozegrał jak na razie dwa spotkania. W 1/32 finału okazał się lepszy od Francuza Corentina Moutet (6:4, 6:2), a następnie dość niespodziewanie triumfował w rywalizacji z Andriejem Rublowem 7:6, 5:7, 7:6. Na co stać fińskiego tenisistę w starciu z Popyrinem?

Relacja i wynik na żywo meczu Popyrin - Ruusuvuori na Polsatsport.pl. Początek o godz. 17.00.