To już pewne! Reprezentant Polski zagra w Serie A

Mateusz Łęgowski odchodzi z Pogoni Szczecin. Pomocnik na zasadzie transferu definitywnego przenosi się do występującej we włoskiej Serie A US Salernitana 1919.



Łęgi, dziękujemy za wspólne lata, Twój wkład w rozwój Pogoni Szczecin, zawsze szczery i nieznikający z twarzy uśmiech… pic.twitter.com/E9A8FmkFdh