FEN 48: Relacja i wyniki na żywo

Oto karta walk:

Walka wieczoru

93 kg.: Marcin Wójcik (17-8-0) vs Adam Wieczorek (11-2-0)

Karta główna

93 kg.: Łukasz Olech (3-1-0) vs Adam Biegański (7-5-0)

77.1 kg.: Wawrzyniec Bartnik (7-4-0) vs Mohamed Zarey (5-0-0)

70.3 kg.: Gracjan Wyroślak (3-1-0) vs Patryk Marzec (2-1-0)

120.2 kg.: Mateusz Olech (3-0-0) vs Marcin Kalata (3-4-0)

65.8 kg.: Paweł Domin (1-0-0) vs Bartłomiej Skowyra (0-0-0)

Karta wstępna

77.1 kg.: Denis Dąbkowski vs Patryk Mielniczuk – pojedynek na zasadach K-1

83.9 kg.: Paweł Struś vs Marcin Kopcza – pojedynek semi-pro

83.9 kg.: Tomasz Gołębiewski vs Przemysław Kampa – pojedynek semi-pro