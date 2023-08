Gwiazda FC Barcelona trafi do Realu? Mocne słowa Xaviego!

Ciągle otwarte jest letnie okno transferowe. W jego trakcie może dojść do głośnego transferu w La Liga. Z Realem Madryt łączony jest Ansu Fati. Hiszpańscy dziennikarze spytali o tę sprawę trenera FC Barcelona Xaviego. Szkoleniowiec mistrza Hiszpanii błyskawicznie uciął spekulacje i podkreślił, że wokół Fatiego będzie budowana przyszłość klubu.

- Ansu trafi do Madrytu? Żartujesz? Już w zeszłym tygodniu zdecydowanie wypowiedziałem się jego na temat. Jest on teraźniejszością i przyszłością klubu. To oczywiste. Nie rozumiem, dlaczego prowadzone są jałowe debaty na temat Fatiego. Miejmy nadzieję, że to już ich koniec, bo one nie mają sensu. To zawodnik, który należy do Barcelony i liczymy na niego. Jest w dobrej formie i jesteśmy bardzo zadowoleni z jego gry - stwierdził Xavi.

Ansu Fati w pierwszym zespole FC Barcelona debiutował w sierpniu 2019 roku w meczu La Liga z Realem Betis. Szkoleniowcem "Dumy Katalonii" był wówczas Ernesto Valverde. Łącznie w barwach FC Barcelona zagrał 110 spotkań, w których zdobył 29 goli i zaliczył 10 asyst.

FC Barcelona nowy sezon La Liga rozpoczęła od remisu 0:0 z Getafe. W drugiej kolejce zagra na Camp Nou z Cadiz. Mecz odbędzie się 20 sierpnia.

PSZ, Polsat Sport