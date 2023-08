Już w ten weekend UFC zawita do Bostonu. W walce wieczoru dojdzie do starcia, którego stawką będzie pas mistrzowski w wadze koguciej. Aktualny mistrz Aljamain Sterling (23-3, 3 KO, 8 Sub) skrzyżuje rękawice z pretendentem Seanem O'Malleyem (16-1, 11 KO, 1 Sub). Transmisja UFC 292: Aljamain Sterling - Sean O'Malley w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.