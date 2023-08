W mediach pojawiły się doniesienia dotyczące przyszłości Joanny Jędrzejczyk. Według przekazanych informacji legenda polskiego MMA nie wróci już do klatki.

Jędrzejczyk swoją ostatnią walkę w UFC stoczyła w czerwcu 2022 roku podczas gali UFC 275. Pochodząca z Olsztyna zawodniczka przegrała wtedy w drugiej rundzie z Weili Zhang. Po walce Polka zabrała głos w sprawie swojej przyszłości. Ogłosiła wtedy, że przechodzi na sportową emeryturę.

ZOBACZ TAKŻE: Hitowe starcie na FEN 48. Trudno wskazać faworyta

- Kocham życie, dlatego muszę zdecydować się na sportową emeryturę... To było cudowne 20 lat, w tym roku sama skończę 35, a chcę zostać mamą i rozkręcić biznes. Trenowałam przez dwie dekady, czyli przez większość swojego życia. UFC, Dana, przepraszam, że cię zawiodłam. Chcę podziękować wszystkim pracownikom organizacji. Kocham was wszystkich - powiedziała "JJ".

Mimo to od tego czasu w mediach pojawiało się wiele plotek dotyczących możliwego powrotu Jędrzejczyk do klatki. Sama zawodniczka również zabierała głos w tej sprawie.

- Na ten moment jestem nieaktywną zawodniczką, choć na początku stycznia poleciałam do ATT na treningi. Wszyscy mnie pytali kiedy walczę, bo moja dyspozycja była naprawdę dobra! Kiedy mówiłam, że jestem rekreacyjnie, to każdy się dziwił. Czasami moja forma była lepsza niż zawodniczek, które miały za chwilę walczyć. Ogień we mnie nie gaśnie, ale na ten moment jestem emerytką. Zawsze chciałam odejść na swoich zasadach - powiedziała w rozmowie z Pawłem Wyrobkiem.

Teraz pojawiły się kolejne doniesienia dotyczące Jędrzejczyk. Według portalu "mmafighting", który powołuje się na UFC, Polka oficjalnie zakończyła swoją karierę i przekazała tę informację włodarzom największej federacji MMA na świecie.

Jędrzejczyk była związana z UFC od 2014 roku. Walczyła między innymi z Claudią Gadelhą, Karoliną Kowalkiewicz, Jessicą Andrade, Rose Namajunas i Valentiną Shevchenko. W latach 2015-2017 była mistrzynią UFC w kategorii słomkowej.

AA, Polsat Sport