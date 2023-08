KSW 85: Karta walk

Tym razem federacja KSW zawita do Nowego Sącza. Na gali z numerem 85 w walce wieczoru zmierzą się Salahdine Parnasse (17-1, 2 KO, 7 SUB) i Robert Ruchała (9-0, 1 KO, 3 SUB). Stawką pojedynku będzie mistrzostwo KSW w kategorii piórkowej.

Wcześniej o pas w wadze półciężkiej zawalczą Ibragim Chuzhigaev (17-5, 8 KO, 2 SUB) i Bohdan Gnidko (10-0, 6 KO, 4 SUB). Podczas gali w Nowym Sączu swoje umiejętności zaprezentują też między innymi Patryk Kaczmarczyk (9-2, 3 KO, 2 SUB), Michał Pietrzak (10-6-1, 3 KO, 2 SUB) czy utalentowana Wiktoria Czyżewska (2-0, 2 KO).

Karta walk KSW 85:

Salahdine Parnasse - Robert Ruchała - walka o mistrzostwo w kategorii piórkowej

Ibragim Chuzhigaev - Bohdan Gnidko - walka o mistrzostwo w kategorii półciężkiej

Patryk Kaczmarczyk - Daniel Tarchila

Patryk Surdyn - Kamil Szkaradek

Kleber Raimundo Silva - Rafał Kijańczuk

Michał Pietrzak - Marcin Krakowiak

Adrianna Kreft - Yasmin Guimaraes

Łukasz Rajewski - Wilson Varela

Wiktoria Czyżewska - Sandra Succar

BS, Polsat Sport