Salahdine Parnasse (17-1, 2 KO, 7 Sub) i Robert Ruchała (9-0, 1 KO, 3 Sub) zmierzą się w walce wieczoru gali KSW 85 w Nowym Sączu. Stawką pojedynku będzie tytuł niekwestionowanego mistrza organizacji w wadze piórkowej. W co-main evencie do drugiej obrony pasa w kategorii półciężkiej stanie Ibragim Chuzhigaev (17-5, 8 KO, 2 Sub). Jego rywalem będzie Bogdan Gnidko (10-0, 6 KO, 4 Sub). Relacja i wyniki na żywo gali KSW 85 na Polsatsport.pl.

Walka wieczoru sobotniej gali zapowiada się niezwykle interesujące. Parnasse to aktualny mistrz KSW w dwóch kategoriach wagowych - piórkowej i lekkiej. W Nowym Sączu Francuz będzie bronił pasa w tej pierwszej dywizji. 25-latek to jeden z najlepszych zawodników KSW bez podziału na kategorie wagowe. Obecnie jest na fali czterech zwycięstw. W ostatnim występie pokonał przez poddanie w czwartej rundzie Sebastiana Rajewskiego.

ZOBACZ TAKŻE: FEN 48: Wyniki i skróty walk (WIDEO)

Warto wspomnieć, że Parnasse miał wystąpić na gali KSW na PGE Narodowym w czerwcu tego roku. Niestety, podczas rozgrzewki kontuzji doznał jego przeciwnik Marian Ziółkowski. Ostatecznie zawodnik z Aubervilliers wyjdzie do klatki dwa i pół miesiąca po tamtych wydarzeniach.

Parnasse nie będzie miał łatwego zadania. Jego rywalem w Nowym Sączu będzie Ruchała. 24-latek jest niepokonany w zawodowym MMA i walczy przed własną publicznością. W ostatnim pojedynku zawodnik Grapplingu Kraków pokonał przez TKO w piątej rundzie i zdobył pas tymczasowego mistrza KSW w wadze piórkowej. W sobotę stanie przed szansą sięgnięcia po regularny tytuł. Warto wspomnieć, że Ruchała do walki z Parnassem przygotowywał się w m.in. American Top Team.

Interesująco powinno być również w co-main evencie. Mistrz Chuzhigaev będzie bronił pasa w kategorii półciężkiej w starciu z rozpędzonym Gnidko. Ciekawie zapowiadają się również starcia Kaczmarczyk - Tarchila i Surdyn - Szkaradek. Łącznie na kibiców czeka dziewięć pojedynków.

Relacja i wyniki na żywo gali KSW 85 na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

Wyniki walk:



65,8 kg/145 lb: Salahdine Parnasse (17-1, 2 KO, 7 Sub) vs Robert Ruchała (9-0, 1 KO, 3 Sub)

93 kg/205 lb: Ibragim Chuzhigaev (17-5, 8 KO, 2 Sub) vs Bohdan Gnidko (10-0, 6 KO, 4 Sub)

65,8 kg/145 lb: Patryk Kaczmarczyk (9-2, 3 KO, 2 Sub) vs Daniel Tarchila (6-1, 2 KO, 2 Sub)

61,2 kg/135 lb: Patryk Surdyn (7-3, 1 KO, 2 Sub) vs Kamil Szkaradek (4-0, 1 KO, 1 Sub)

95 kg/209 lb: Kleber Raimundo Silva (21-12, 1 NC, 14 KO, 3 Sub) vs Rafał Kijańczuk (12-6, 11 KO)

77,1 kg/170 lb: Michał Pietrzak (10-6-1, 3 KO, 2 Sub) vs Marcin Krakowiak (12-4, 5 KO, 6 Sub)

56,7 kg/125 lb: Adrianna Kreft (5-0, 1 KO, 2 Sub) vs Yasmin Guimaraes (5-1, 1 Sub)

72 kg/158,5 lb: Łukasz Rajewski (12-8 1NC, 6 KO, 2 Sub) vs Wilson Varela (9-5, 3 KO, 4 Sub)

56,7 kg/125 lb: Sandra Succar (3-0, 1KO, 1 Sub) pokonała Wiktorię Czyżewską (2-1, 2 KO) przez techniczny nokaut (ciosy w parterze) w trzeciej rundzie.