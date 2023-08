Mecz o trzecie miejsce na piłkarskich mistrzostwach świata rozstrzygnięty

Wynik w 30. minucie otworzyła Fridolina Rolfo, która zdobyła gola po rzucie karnym. W drugiej połowie w 62. minucie piłkę w bramce umieściła Kosovare Asllani.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazda siatkarskiej reprezentacji Polski nie zagra do końca sezonu

Szwedki, trzecie w światowym rankingu, po raz czwarty zakończyły mundial na trzecim miejscu. Wcześniej taki rezultat osiągnęły w 1991, 2011 oraz 2019 roku.

Dla Australijek czwarta pozycja to najlepszy wynik w historii występów w globalnym czempionacie. Do tej pory najdalej dochodziły do ćwierćfinału.

Finał, w którym mistrzynie Europy Angielki zagrają z Hiszpankami rozegrany będzie w niedzielę w Sydney.

AA, PAP