Memoriał Wagnera: Słowenia - Włochy. Gdzie obejrzeć?

W drugim dniu XX Memoriału Huberta Jerzego Wagnera Słoweńcy zmierzą się z Włochami. Która reprezentacja wyjdzie z tego fantastycznie zapowiadającego się starcia zwycięsko? Transmisja meczu Słowenia - Włochy w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Słoweńcy z pewnością są w dobrych humorach po pierwszym dniu rozgrywanej w Krakowie imprezy. Podopieczni Gheorghe Cretu dość niespodziewanie rozbili Polaków, potrzebując do tego zaledwie trzech setów, w których triumfowali kolejno do 21, 18 i ponownie do 21. Prym w ich szeregach wiedli zdobywcy 17 "oczek" - Klemen Cebulj i Rok Mozic. Jeżeli Słoweńcy tak samo zaprezentują się w rywalizacji z Włochami, z pewnością nie są bez szans na drugie zwycięstwo w turnieju.

O pozytywnych nastrojach możemy również powiedzieć w kontekście siatkarzy z Półwyspu Apenińskiego. Włosi poszli w ślady Słoweńców i podczas swojego inauguracyjnego spotkania na tegorocznym Memoriale Wagnera także nie stracili choćby seta. W pokonanym polu pozostawili mistrzów olimpijskich - Francuzów.

Który zespół zwycięży po raz drugi w turnieju, a który po raz pierwszy będzie musiał przełknąć gorycz porażki?

Transmisja meczu Słowenia - Włochy w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 14.00.