- Nie jedziemy do Gliwic na mecz z Ruchem by się bić, ale by grać w piłkę nożną - tak szkoleniowiec Jagiellonii Adrian Siemieniec mówi o sobotnim spotkaniu białostoczan z beniaminkiem ekstraklasy. Białostoczanie w minionej kolejce pauzowali, przed nią wygrali dwa kolejne mecze u siebie.

Po porażce z Rakowem w Częstochowie w pierwszej kolejce rozgrywek, Jagiellonia dwa kolejne mecze wygrała, pokonując u siebie Puszczę Niepołomice i łódzki Widzew. Przed tygodniem mecz z Lechem, przełożony na inny termin na wniosek poznańskiego klubu, musiała zastąpić gra treningowa.

Trener Siemieniec mówił w czwartek na konferencji prasowej przed wyjazdem na Górny Śląsk, że jego piłkarze muszą być przygotowani na "gorące trybuny, wsparcie fanów i śląską tożsamość" Ruchu Chorzów.

- Musimy być gotowi na to, że to będzie trudny mecz od strony mentalnej, musimy postawić się w kontekście zaangażowania i intensywności gry, bo takiego meczu ze strony Ruchu się spodziewamy - powiedział.

Podkreślał, że Jagiellonia musi jednak skupić się na swoich założeniach na to spotkanie.

- Jedziemy do Gliwic na mecz z Ruchem, żeby zgarnąć trzy punkty i nasze podejście się nie zmienia w stosunku do tego, co było w trzech pierwszych kolejkach. Musimy być gotowi na walkę, ale oczywiście nie możemy tam jechać tylko po to, żeby się bić, bo to chodzi o to, żeby grać w piłkę (...). Ale musimy być gotowi na agresję ze strony przeciwnika, na jego chęć i wolę wygranej - dodał białostocki szkoleniowiec.

Siemieniec mówił, że fala upałów nie przeszkodziła w przygotowaniach. Nie zmniejszano obciążeń, przesunięto treningi na godziny wcześniejsze, zwracał też uwagę, że w kadrze jest wielu piłkarzy z południa Europy, przyzwyczajonych do takiej pogody.

Do dyspozycji są wszyscy piłkarze, nie ma poważniejszych urazów. Ale trener nie przesądził, czy nie zmieni składu w stosunku do wygranego meczu z Widzewem.

- Wynik spotkania nigdy nie determinuje u mnie decyzji personalnych, nie ma to najmniejszego znaczenia. Może być tak, że po przegranym meczu jedenastka się powtórzy, a po wygranym będą 3-4 zmiany. Mimo, że wygraliśmy mecz z Widzewem, to były w nim momenty, o których musieliśmy sobie porozmawiać, bo to, że wygraliśmy 2:1 nie znaczy, że wszystko było idealnie i błędów nie popełniliśmy - podsumował trener.

Relacja i wynik na żywo meczu Ruch Chorzów - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20.00.

fdz, PAP