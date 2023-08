Tegoroczne mistrzostwa Europy siatkarzy zbliżają się wielkimi krokami. Po zakończeniu rywalizacji w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera Biało-Czerwoni udadzą się na krótki odpoczynek, a następnie rozpoczną finalną fazę przygotowań do imprezy docelowej. Selekcjoner Nikola Grbić zdradził, kiedy ogłosi listę 14 zawodników, którzy pojadą na EuroVolley.

Po meczu z Włochami Polacy będą mieli dwa dni odpoczynku. Do treningów wrócą w środę. Zanim wylecą do Macedonii Północnej, rozegrają jeszcze jeden sparing. Przeciwnikami podopiecznych trenera Grbicia będą Ukraińcy, a spotkanie zostanie odbędzie się w sobotę 26 sierpnia w Łodzi.

I to właśnie po tym meczu Serb ma ogłosić kadrę, która będzie reprezentowała Polskę na mistrzostwach Europy. Selekcjoner potwierdził ten termin w wywiadzie przed spotkaniem z Włochami. Ponadto dodał, że czeka go trudna decyzja i niewątpliwie ktoś będzie rozczarowany. Pół żartem, pół serio stwierdził, że będzie to jego błąd.

Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn zostaną rozegrane w czterech krajach (Włochy, Bułgaria, Izrael i Macedonia Północna). I to w stolicy tego ostatniego kraju Polacy za 11 dni rozpoczną zmagania w turnieju. W pierwszym meczu Biało-Czerwoni zmierzą się w Skopje z Czechami.

mtu, Polsat Sport