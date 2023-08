Poznaliśmy triumfatora XX Memoriału Wagnera! Porażka polskich siatkarzy w decydującym meczu

Po wyrównanym początku meczu, przewagę uzyskali siatkarze Italii (7:10). Polacy mieli problemy ze skończeniem ataków, rywale skutecznie kontrowali. Dokładali też zagrywkę (8:12 – as Roberto Russo) i blok (12:18). W polskiej ekipie doszło do zmiany rozgrywającego – Marcina Janusza zastąpił Grzegorz Łomacz. Włosi kontrolowali sytuację, a seta zamknął błąd gospodarzy w ataku (18:25).

Zobacz także: Pseudonimy polskich siatkarzy. "Dzik", "Szampon", "Fifi"... Skąd wzięły się słynne ksywki?

Druga odsłona to dobre otwarcie Polaków, ale przyjezdni szybko odrobili straty (9:9). W środkowej części seta przewagę mieli Włosi (12:15), ale gospodarze do końca trzymali punktowy kontakt z rywalami. Siatkarze z Italii, przy dobrym przyjęciu, byli skuteczniejsi w ataku i to oni wygrali kluczowe akcje. Daniele Lavia obił polski blok i wywalczył piłkę setową, po chwili odpowiedział Aleksander Śliwka, ale Gianluca Galassi zdobył decydujący punkt atakiem ze środka (23:25).

W trzecim secie trenerzy obu ekip nieco przemeblowali składy. Wynik oscylował wokół remisu (7:7, 12:12). Ta część meczu nie była wielkim widowiskiem, obie drużyny popełniały sporo błędów. W końcówce skuteczniejsi byli Polacy. Gdy Śliwka przedarł się przez blok rywali, odskoczyli na trzy oczka (22:19) i utrzymali przewagę. Wynik seta na 25:21 ustalił kiwką za blok Bartosz Bednorz.

Niestety, po obiecującej trzeciej partii, polscy siatkarze nie zaliczyli udanego początku w kolejnej odsłonie. Niedokładności w ich grze wykorzystali przeciwnicy, w środkowej części seta powiększając różnicę do sześciu oczek (10:16). Polacy nie rezygnowali, zniwelowali straty i gdy asa posłał Bednorz, było 14:17. Włosi jednak szybko odbudowali przewagę. W końcówce asa zaserwował Mattia Bottolo (16:22), kolejne punkty dołożyli Alessandro Michieletto oraz Simone Giannelli i Włosi mieli piłkę meczową. W ostatniej akcji meczu Michieletto zahaczył o polski blok (17:25) i to zagranie zamknęło tegoroczny Memoriał Wagnera.



Skrót meczu Polska - Włochy:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

XX Memoriał Huberta Jerzego Wagnera wygrała reprezentacja Włoch, która w Krakowie pokonała 3:0 Francję, uległa 2:3 Słowenii i ograła 3:1 Polskę. Drugie miejsce zajęła Słowenia, trzecie Polska, a czwarte Francja. Turniej był dla wszystkich uczestników sprawdzianem przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy.

Polska – Włochy 1:3 (18:25, 23:25, 25:21, 17:25)

Polska: Tomasz Fornal, Karol Kłos, Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Jakub Kochanowski, Marcin Janusz – Paweł Zatorski (libero) oraz Kamil Semeniuk, Grzegorz Łomacz, Aleksander Śliwka, Bartosz Bednorz, Bartłomiej Bołądź, Jakub Popiwczak (libero). Trener: Nikola Grbić.

Włochy: Alessandro Michieletto, Roberto Russo, Yuri Romanò, Simone Giannelli, Gianluca Galassi, Daniele Lavia – Fabio Balaso (libero) oraz Mattia Bottolo, Giovanni Sanguinetti, Alessandro Bovolenta. Trener: Ferdinando De Giorgi.

Memoriał Wagnera 2023 – wyniki meczów:

2023-08-18: Polska – Słowenia 0:3 (21:25, 18:25, 21:25)

2023-08-18: Włochy – Francja 3:0 (29:27, 25:21, 25:20)

2023-08-19: Słowenia – Włochy 3:2 (20:25, 25:19, 25:23, 21:25, 25:23)

2023-08-19: Polska – Francja 3:1 (27:29, 25:16, 25:21, 25:20)

2023-08-20: Francja – Słowenia 3:1 (16:25, 25:19, 25:22, 25:20)

2023-08-20: Polska – Włochy 1:3 (18:25, 23:25, 25:21, 17:25).

RM, Polsat Sport