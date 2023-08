ME siatkarek: Plan transmisji niedzielnych meczów

Podopieczne Stefano Lavariniego udanie rozpoczęły tegoroczne mistrzostwa Starego Kontynentu, pewnie pokonując Słowenki 3:0. Teraz przyszedł czas na rywalizację z reprezentacją Węgier, w której ponownie Polki będą bezwzględnymi faworytkami.

W drużynie niedzielnych rywali Biało-Czerwonych nastał czas przebudowy. Dobrze znany z pracy w Tauron Lidze trener Alessandro Chiappini zabrał na turniej zaledwie trzy zawodniczki, które reprezentowały Węgry na ostatniej dużej imprezie. Do tej pory w starciach z Ukrainą i Belgią Węgierki nie ugrały nawet seta.



Na innych parkietach szczególnie ciekawie może być w rywalizacji Greczynek z Czeszkami. W meczu dwóch ekip z grupy C bardzo trudno jest wskazać faworyta. W pozostałych spotkaniach, przynajmniej na papierze, nie powinno dojść do niespodzianek, bo Francuzki, Serbki, Holenderki i Turczynki prezentują dużo wyższy poziom od swoich rywalek, ale sport kocha przecież niespodzianki. Może w niedzielę zostanie napisana jakaś niesamowita siatkarska historia?

Plan transmisji niedzielnych meczów mistrzostw Europy:

Francja – Finlandia – Polsat Sport Premium 2 i Polsat Box Go, godz. 15.00

Grecja – Czechy – Polsat Sport Fight i Polsat Box Go, godz. 17.00

Serbia - Słowenia - Polsat Sport Extra i Polsat Box Go, godz. 17.00

Holandia – Estonia – Polsat Sport Premium 2 i Polsat Box Go, godz. 18.00

Turcja - Azerbejdżan - Polsat Sport Extra i Polsat Box Go, godz. 20.00

Polska - Węgry - Polsat Sport i Polsat Box Go, godz. 20.00