Niespodzianka w drugim finale koszykarskich prekwalifikacji do igrzysk olimpijskich

Liderem Chorwatów, którzy jeszcze rok temu, tak jak Polacy, musieli walczyć w prekwalifikacjach do ME 2025 po niepowodzeniach w eliminacjach MŚ 2023, był zawodnik Golden State Warriors Dario Saric, który uzyskał double-double - 22 punkty i 11 zbiórek.

Biało-Czerwoni pod wodzą chorwackiego szkoleniowca z polskim obywatelstwem Igora Milicica pokonali w Gliwicach zawodników Bośni i Hercegowiny 76:72.

Afrykańskie prekwalifikacje wygrali Kameruńczycy, zwyciężając w finale turnieju w nigeryjskim Lagos Senegalczyków 80:74. Ze strefy Azja i Oceania awansował sensacyjnie Bahrajn, odnosząc komplet zwycięstw (pięć) w turnieju rozgrywanym w Damaszku. Do Syrii, kraju zniszczonego wojną domową trwającą od 2011 r., nie przylecieli z powodów obaw co do bezpieczeństwa koszykarze Nowej Zelandii.

Jedyna niewiadomą jest to, który zespół awansuje do kwalifikacji IO 2024 ze strefy Ameryk. W nocnym finale rozgrywanym w argentyńskim Santiago del Estero gospodarze zmierzą się z drużyną Bahamów. W składzie Argentyny, aktualnych wicemistrzów świata z 2019 r., nie ma żadnego koszykarza NBA, natomiast Bahamy w najlepszej lidze świata reprezentują: Eric Gordon i Deandre Ayton z Phoenix Suns oraz Buddy Hield z Indiana Pacers.

W ogólnoświatowym turnieju kwalifikacji olimpijskich 2024 (najprawdopodobniej na przełomie czerwca i lipca) wezmą udział 24 zespoły podzielone na cztery grupy. Awans do igrzysk w Paryżu uzyskają tylko czterej zwycięzcy. Polski Związek Koszykówki będzie się starał o przyznanie prawa organizacji jednego z tych turniejów.

Bezpośredni awans do IO Paryż 2024 wywalczy siedem najlepszych drużyn mistrzostw świata, które rozpoczynają się 25 sierpnia w Indonezji, Japonii i na Filipinach. Jako gospodarz igrzysk pewne miejsce ma Francja.

Udział w ogólnoświatowych eliminacjach IO oprócz drużyn z prekwalifikacji zapewni sobie 16 najlepszych reprezentacji MŚ, które nie wywalczą bezpośrednich biletów do Paryża, oraz kolejne trzy najwyżej sklasyfikowane zespoły czempionatu, bez względu na zajęte lokaty, z Ameryki, Afryki oraz Azji i Oceanii.

W Paryżu o mistrzostwo olimpijskie zagra 12 reprezentacji mężczyzn i tyle samo wystąpi w turnieju koszykarek.

Polacy po raz ostatni w IO uczestniczyli w 1980 roku w Moskwie (7. miejsce), a w kwalifikacjach olimpijskich grali w Kownie w 2021 r. przed Tokio. Polki wystąpiły ostatni raz w IO w Sydney w 2000 roku.