Legia Warszawa wygrała w Dąbrowie Górniczej.

Świetnie w to spotkanie wszedł m. in. Jeriah Horne - po jego trójkach było już 8:1. Straty odrabiał później aktywny Michał Kolenda. Świetnie prezentował się także Nicolas Carvacho, a po jego akcji MKS znowu uciekał na sześć punktów. W końcówce sytuację zmieniał lekko rzutami wolnymi Christian Vital - po 10 minutach było 26:23. W drugiej kwarcie ekipa trenera Wojciecha Kamińskiego ciągle była w grze m. in. dzięki trafieniom Josipa Sobina. Przewagę dawał po chwili Vital. Mecz był teraz niezwykle wyrównany i toczył się w rytmie “kosz za kosz”. Głównie dzięki rzutom Marcela Ponitki i Christiana Vitala pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 47:51.

Po rzucie Michała Kolendy Legia miała już osiem punktów przewagi, natomiast szybkie trójki Marca Garcii i Błażeja Kulikowskiego nie tylko pozwoliły dąbrowianom na zmniejszanie strat, ale także na wyjście na prowadzenie! Sytuacja znowu zmieniała się kilka razy. M. in. dzięki rzutom wolnym Taylera Personsa to ekipa trenera Borisa Balibrei była lepsza po 30 minutach - 68:67. W kolejnej części spotkania wszystko zmieniali trójkami Dariusz Wyka oraz Grzegorz Kulka - po ich rzutach przyjezdni mieli siedem punktów przewagi. Mimo że Persons przekroczył próg triple-double, to ekipa z Warszawy nakręcała się w ataku. Po kolejnych zagraniach Cowelsa i Holmana różnica wzrosła do 14 punktów. Ostatecznie Legia zwyciężyła 103:86.

MKS Dąbrowa Górnicza - Legia Warszawa 86:103 (26:23, 21:28, 21:16, 18:36)

MKS Dąbrowa Górnicza: Nicolas Carvacho 22, Lovell Cabbil 15, Tayler Persons 13, Jeriah Horne 10, Marc Garcia 9, Dominik Wilczek 7, Błażej Kulikowski 6, Dawid Słupiński 4, Marcin Piechowicz 0, Maciej Kucharek 0, Santiago Konaszuk 0

Legia Warszawa: Shawn Pipes Jr. 17, Michał Kolenda 17, Christian Vital 14, Raymond Cowels III 14, Aric Holman 12, Dariusz Wyka 10, Marcel Ponitka 9, Grzegorz Kulka 6, Josip Sobin 4

MC, PAP