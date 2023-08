Czas na kolejne niezwykłe emocje z udziałem reprezentacji Polski siatkarek! Tym razem rywalem Biało-Czerwonych będzie kadra Belgii, która jak dotąd radzi sobie bardzo dobrze w grupie A mistrzostw Europy.

Belgijki świetnie zainaugurowały czempionat Starego Kontynentu pewnie pokonując Węgry. W drugim spotkaniu ich łupem padły trzy punkty w meczu ze Słowenią, a tuż po spotkaniu Polek i Serbek rozpoczęła się rywalizacja kadry Belgii z Ukrainą.



Polska z kolei również nie ma powodów do narzekań. W pierwszej kolejce rywalem Biało-Czerwonych była Słowenia, a w drugim spotkaniu po czterosetowym boju Polkom uległy Węgry. Na "papierze" najtrudniejsza wydawała się trzecia kolejka, w której podopieczne Stefano Lavariniego rywalizowały z Serbią i tak też prawdopodobnie było ubiegając losy następnych spotkań. O ile pierwszy set potoczył się na korzyść Polek, tak cała reszta meczu należała do Serbek. Do 1/8 finału awansują aż cztery zespoły, ale zawsze można pokusić się o lepsze rozstawienie w tej fazie, a do tego potrzebna będzie wygrana z Belgią.



Historia ostatnich spotkań z Belgijkami nie napawa optymizmem. Dwie porażki 2:3 w 2022 i 2021 roku w Lidze Narodów są jednak faktem, a jeszcze boleśniejszym stwierdzeniem jest porażka na mistrzostwach Europy w 2019 roku takim samym rezultatem. Polki jednak poczyniły od tego czasu znaczny postęp, czego dowodem są m.in. tegoroczne wyniki w Lidze Narodów. Szykuje się zatem niezwykle ciekawy mecz obfitujący w kilka sportowych podtekstów.



Transmisja meczu Belgia - Polska we wtorek od godz. 19:45 w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio od godz. 19:00.

PI, Polsat Sport