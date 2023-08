PKO BP Ekstraklasa: Cracovia - Piast Gliwice. Relacja i wynik na żywo

- Mam bardzo dobre wspomnienia z meczów z tym rywalem. Rok temu, po powrocie do Piasta, zdobyłem w Krakowie gola, dającego nam pierwszą wygraną (1:0 w piątej kolejce) w sezonie. To było dla mnie cenne – dodał pomocnik.

Piast w ostatnim spotkaniu wygrali u siebie 2:1 z Rakowem, który potem awansował do czwartej, decydującej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Dla gospodarzy było to pierwsze zwycięstwo w bieżących rozgrywkach.

- Są mecze lepsze i gorsze. Nam w tamtym spotkaniu wszystko się udało, co było efektem ciężkiej pracy na treningach. W poniedziałek też będzie trudno, tym bardziej, że zagramy na wyjeździe – zaznaczył Felix.

Jego zdaniem trudno jeszcze oceniać pierwszą rundę w wykonaniu śląskiego zespołu.

- Sezon się dopiero zaczął, nie można jeszcze powiedzieć, czy jesień będzie dobra. Wierzę, że będzie lepsza, niż poprzednio i nie będziemy musieli szukać punktów wiosną – stwierdził.

Nie ukrywał, że choć jako Hiszpan lubi słońce, ciepło, to woli rozgrywać mecze w warunkach polskiej pogody.

- Jestem mniej spocony, mniej się męczę i jest łatwiej grać, niż w trakcie upałów. Wolę polską pogodę, ale nie wtedy, kiedy jest minus pięć stopni – podsumował ze śmiechem.

Zdaniem szkoleniowca Piasta Aleksandara Vukovica wygrana z Rakowem dodała jego drużynie pewności siebie po trzech spotkaniach bez zwycięstwa.

- Prawda jest jednak taka, że to tylko i aż trzy punkty. Pokazaliśmy, że stać nas na dużo i to trzeba teraz potwierdzać - zaznaczył. Podkreślił, że Cracovia (7 punktów w 3 meczach) spisuje się na początku rozgrywek dobrze.

- Dużo było mówienia, w tym klubie jest źle, bo nie robi wielu transferów. Zapomniano, że zrobiono rzecz najważniejszą – przedłużony został kontrakt z trenerem Jackiem Zielińskim, który od lat udowadnia, że jest bardzo dobrym fachowcem - ocenił.

Zaznaczył, że jest zadowolony z tego jak pracują ofensywni zawodnicy zespołu. Piast w czterech spotkaniach zdobył trzy gole, dwa razy bezbramkowo remisując.

- Wszyscy mają też zadania defensywne. Liczy się dobry wynik. Jeżeli w ostatnich 17 meczach przegraliśmy raz, to znaczy, że nie jest źle, a wręcz bardzo dobrze i to trzeba kontynuować. Myślę, że po drodze zaczniemy zdobywać więcej bramek. Trzeba policzyć, ile goli tracimy. Wszyscy pracują, byśmy byli trudni do "ugryzienia" – zakończył szkoleniowiec.

W składzie Piasta po raz kolejny zabraknie doświadczonego napastnika Kamila Wilczka, leczącego kontuzję.

Relacja i wynik na żywo meczu Cracovia - Piast Gliwice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

psz, PAP