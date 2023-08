Miłe złego początki... Polskie siatkarki przegrały w hitowym meczu mistrzostw Europy

Polskie siatkarki przegrały z Serbią 1:3 w hitowym starciu grupy A mistrzostw Europy 2023. Choć wygrały premierową odsłonę, w trzech kolejnych setach górą były rywalki. To pierwsza w tym turnieju porażka Polek, które we wcześniejszych spotkaniach pokonały 3:0 Słowenię i 3:1 Węgry. W kolejnym meczu podopieczne trenera Stefano Lavariniego zagrają we wtorek z Belgią.