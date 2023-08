Trener rywala Rakowa Częstochowa wprost o decyzji UEFA. "Jest nam przykro"

Sympatycy duńskiej drużyny nie mogą przyjechać z racji kary nałożonej na nich przez UEFA za odpalanie rac.

„Jest, jak jest, musimy sobie bez nich poradzić. Podejdziemy do tego meczu, jak do spotkania ze Spartą Praga (w poprzedniej rundzie). Graliśmy dobrze, zwłaszcza u siebie. Z Rakowem będzie zupełnie inny mecz. Wiemy, że polski zespół jest bardzo mocny u siebie. Co prawda nie zagramy w Częstochowie, ale podejrzewam, że gospodarze będą mieli takie samo nastawienie, jak zwykle” – dodał.

Podkreślił, że celem jego drużyny jest awans do fazy grupowej LM. Dwumecz z mistrzem Polski zostanie rozegrany w ostatniej, czwartej rundzie kwalifikacji.

„Raków to zespół o podobnej jakości, co Sparta. Stanowi bardzo dobry kolektyw, o czym świadczą wyniki w polskiej ekstraklasie. Nasz cel pozostaje niezmienny – niezależnie od tego, czy gramy z mistrzami Hiszpanii, Anglii czy Polski” – zaznaczył szkoleniowiec.

Poinformował, że we wtorkowym meczu nie zagra kontuzjowany napastnik Elias Achouri.

„Mamy plan, żeby sobie poradzić bez niego” – powiedział.

Jego zdaniem nieistotne, kto jest uznawany za faworyta dwumeczu.

„My po prostu musimy zagrać swoje, jak ze Spartą Praga” – dodał.

Bohaterem rewanżu z Czechami, rozstrzygniętego w rzutach karnych, był polski bramkarz Kamil Grabara, którego zabrakło w składzie na sobotni ligowy mecz FC Kopenhaga.

„We wtorek zagra” – zadeklarował szkoleniowiec Duńczyków.

Piłkarze z Kopenhagi awans do 4. rundy wywalczyli dopiero w rzutach karnych, po dwóch remisach ze Spartą Praga (0:0 u siebie i 3:3 po dogr. na wyjeździe).

Zwycięzcy dwumeczu awansują do fazy grupowej 32-zespołowej Ligi Mistrzów, natomiast przegrani wystąpią w grupach Ligi Europy, drugich pod względem prestiżu i nagród finansowych rozgrywek klubowych UEFA.

Za dotarcie do ostatniej rundy kwalifikacji Champions League na konto Rakowa wpłynie co najmniej 5,5 mln euro z tytułu premii UEFA. W przypadku awansu do fazy grupowej najbardziej prestiżowego z pucharów - co najmniej 15,5 mln.

Transmisja meczu Raków Częstochowa - FC Kopenhaga we wtorek w Polsacie Sport, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Początek o godz. 18:00.