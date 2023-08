Wszystko wskazywało na to, że sezon 2023/2024 Bartosz Bereszyński spędzi w Serie B. Ostatecznie jednak reprezentant Polski powrócił do włoskiej elity. 31-latek przeszedł z Sampdorii do Empoli na zasadzie rocznego wypozyczenia.

Ekipa z Toskanii potwierdziła pozyskanie Polaka za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tym samym Bereszyński nadal będzie grał na boiskach najwyższej klasy rozgrywkowej w Italii.

📣 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗕𝗮𝗿𝘁𝗼𝘀𝘇 𝗕𝗲𝗿𝗲𝘀𝘇𝘆𝗻́𝘀𝗸𝗶✍️✅💙



Bartosz Bereszyński è un nuovo calciatore azzurro: difensore polacco classe 1992 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dalla @sampdoria pic.twitter.com/RZVHjvPpFR — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) August 22, 2023

Na Półwyspie Apenińskim 52-krotny reprezentant Polski występuje od stycznia 2017 roku. Przez sześć lat nieprzerwanie związany był z Sampdorią, w której zazwyczaj był podstawowym zawodnikiem, a nawet pełnił funkcję kapitana. Zimą tego roku Bereszyński został wypożyczony na pół roku do Napoli.

"Azzurri" pozyskali go jednak do roli rezerwowego. W ciągu kilku miesięcy zagrał w zaledwie trzech meczach o stawkę. Na osłodę sięgnął z Napoli po mistrzostwo Włoch. Następnie wrócił do Sampdorii, która w tym samym sezonie spadła z ligi. Wydawało się, że Bereszyński zostanie w Genui, aby pomóc drużynie w powrocie do Serie A.

Na poziomie Serie B rozegrał jeden mecz. Polak był kapitanem zespołu w wygranym 2:1 meczu z Ternaną. Niedługo później pojawiły się informacje o zainteresowaniu ze strony Empoli. Jak się potem okazało, były one prawdziwe.

Drużyna prowadzona przez Paolo Zanettiego nie może być zadowolona z rozpoczęcia sezonu. W pierwszej kolejce przegrała 0:1 z Hellasem Werona.

Piłkarzami Empoli są aktualnie Iwo Kaczmarski i Sebastian Walukiewicz. W przeszłości barwy klubu z Toskanii przywdziewali m.in. Piotr Zieliński, Bartłomiej Drągowski czy Szymon Żurkowski.

🤳👋 "Ciao! Sono Bartosz e sono molto felice di essere qua"💪 pic.twitter.com/QGqSZ9IPFY — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) August 22, 2023

mtu, Polsat Sport