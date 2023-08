ME siatkarek: Polska - Belgia. Relacja i wynik na żywo

Będzie to czwarte spotkanie Biało-Czerwonych na tegorocznych mistrzostwach Europy. Dotychczas Polki odniosły dwie wygrane - ze Słowenią 3:0 oraz Węgrami 3:1 i poniosły porażkę z Serbią 1:3. To sprawia, że nasze zawodniczki plasują się na drugim miejscu w sześciozespołowej grupie, z której cztery najlepsze ekipy uzyskają awans do 1/8 finału.

Mecz z Belgią ma arcyważne znaczenie dla utrzymania pozycji wicelidera tabeli. Drużyna z Beneluksu również zaczęła od dwóch zwycięstw - z Węgrami 3:0 oraz Słowenią 3:1, aby przegrać z Ukrainą 0:3. Warto zaznaczyć, że im wyższa lokata na koniec zmagań grupowych, tym teoretycznie łatwiejszy przeciwnik w fazie pucharowej.

Polsko-belgijskie starcia bardzo często dostarczały wielu emocji. Do ostatniego doszło podczas ubiegłorocznej Ligi Narodów. Wówczas Biało-Czerwone przegrały 2:3. Co ciekawe, trzy ostatnie mecze to zwycięstwa Belgii po tie-breaku. Nasze siatkarki na triumf czekają od 2019 roku.

KN, Polsat Sport