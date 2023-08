Polski klub siatkarski ma nową nazwę! Zmiana przed sezonem PlusLigi

W konferencja prasowej wzięli udział: prezes Stowarzyszenia Sportowego Seniorzy – Juniorom "Siatkówka 2002" Krzysztof Wachowiak, prezesa Klubu Sportowego Norwid Częstochowa Lesław Walaszczyk, członek zarządu Exact Systems Jacek Opala, współwłaściciel firmy Hemarpol Mariusz Bogacki, prezydent miasta Częstochowa Krzysztof Matyjaszczyk oraz trener drużyny Leszek Hudziak.

Na spotkaniu przedstawiono nowego sponsora tytularnego – firmę Hemarpol oraz oficjalną nazwę zespołu, który walczył będzie w sezonie 2023/24 na parkietach PlusLigi. Błękitno-granatowi do rozgrywek przystąpią pod nazwą Exact Systems Hemarpol Częstochowa.



– Znajdujemy się w historycznym dla naszego klubu momencie. Osiągnięcie awansu do PlusLigi było marzeniem, na które czekaliśmy naprawdę długo. To sukces całego zespołu, wynik ciężkiej pracy, poświęcenia i oddania, które włożyli nasi zawodnicy, trenerzy oraz cały sztab szkoleniowy. To jednak nie koniec drogi, a początek nowego rozdziału – powiedział prezes Wachowiak.

– Awans do PlusLigi to oczywiście ogromny prestiż, ale wiąże się z coraz większymi wydatkami. Jak widzicie na grafikach, Klub zyskał nową nazwę i wsparcie, aż dwóch sponsorów tytularnych. Oficjalna nazwa Klubu to Exact Systems Hemarpol Częstochowa. W związku z awansem do Plus Ligi powołaliśmy spółkę KS Norwid Częstochowa. Jest tu z nami nowo powołany Prezes, mój przyjaciel Lesław Walaszczyk – dodał.

– Powołanie spółki to bardzo świeża sprawa. Powoli wszystko sobie układamy. Mamy stabilny i w pełni zamknięty skład zespołu, którym chcemy powalczyć w PlusLidze – podsumował Lesław Walaszczyk.

Następnie głos zabrali przedstawiciele partnerów tytularnych.

– Obecność Exact Systems jako Sponsora Tytularnego Norwida nie jest zapewne dla Państwa zaskoczeniem. Nasze wsparcie trwa nieprzerwanie od 2012 roku. Cieszę się, że drugą dekadę współpracy rozpoczęliśmy od awansu, aż boję się pomyśleć co będzie w 2033 roku – zaznaczył członek zarządu Exact Systems Jacek Opala.

– Od kilku lat Hemarpol wspiera drużynę juniorów. Współpracę z Norwidem rozpoczęliśmy ze względu na formułę klubu, która nam bardzo odpowiada. Klub stworzony przy liceum, skupiony na szkoleniu młodzieży, dający szansę wychowankom na wejście w profesjonalną "dorosłą" siatkówkę, teraz z drużynami na najwyższym światowym poziomie. To było to. Nie wiązaliśmy jej z promocją firmy. Chcieliśmy się podzielić częścią zysków, by wspierać młodych ludzi w osiąganiu swoich sportowych marzeń. Współpraca rozwijała się tak dobrze, że obecnie dołączyliśmy jako sponsor tytularny. Wspierając klub Norwid Częstochowa, mamy możliwość dotarcia do fajnych młodych ludzi. Możemy pokazać im, że w okolicy jest duża firma, która realnie dba o środowisko. Wierzymy, że wśród nich znajdą się osoby, które będą chciały z nami związać swoją zawodową przyszłość – stwierdził współwłaściciel firmy Hemarpol Mariusz Bogacki.

