Częstochowa wraca do PlusLigi! Niespodzianka w finale Tauron 1. Ligi siatkarzy

MKS Będzin przegrał z drużyną Exact Systems Norwid Częstochowa 1:3 w trzecim meczu finału Tauron 1. Ligi siatkarzy. Siatkarze Norwida wygrali finałową serię 2—1 i wywalczyli awans do PlusLigi. Zagrają w niej po raz pierwszy w historii, a dla częstochowskiej siatkówki to powrót do elity po sześciu latach, czyli od spadku AZS w 2017 roku. Finałową porażkę MKS Będzin można nazwać sporą niespodzianką, bo ta drużyna wygrała fazę zasadniczą.