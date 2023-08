Raków Częstochowa oddalił się od Ligi Mistrzów! Zdecydował pechowy gol

Raków do meczu w Sosnowcu przystępował bez porażki w tych kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Częstochowianie wyeliminowali po drodze Florę Tallinn, Karabach oraz Aris Limassol. Kopenhaga zaś wyrzucała z eliminacji Breidablik oraz po rzutach karnych Spartę Praga.

W podstawowym składzie Duńczyków oglądaliśmy Kamila Grabarę, który w meczu ze Spartą raz po raz ratował swoją drużynę. Jeśli chodzi o Raków, to nie zabrakło jednego z liderów, a mianowicie Zorana Arsenicia.

Już w 9. minucie padła pierwsza bramka. Mohamed Elyounoussi próbował dośrodkować, piłka niefortunnie odbiła się od Bogdana Racovitana i zaskoczyła Vladana Kovacevicia. Raków musiał odrabiać straty, jednak drużyna Dawida Szwargi nie potrafiła znaleźć odpowiedniego rytmu.

Kolejny cios przyszedł w 23. minucie, kiedy to boisko z powodu kontuzji musiał opuścić Jean Carlos. Jego miejsce zajął Deian Sorescu. W 38. minucie ekipa z Częstochowy doprowadziła do wyrównania po golu Giannisa Papanikolaou, jednak sędzia po wideoweryfikacji VAR uznał, że był spalony i trafienia nie uznał. Do przerwy Kopenhaga prowadziła 1:0.

Po zmianie stron spotkanie w dalszym ciągu było wyrównane, ale brakowało klarownych sytuacji. Na niecelne uderzenie Viktora Claesson odpowiedział groźnym strzałem Sorescu. Dobrą okazję miał Sonny Kittel, a po chwili dobrze w bramce zachował się Kovacevic. Za moment Kovacevic, ale Adnan główkował po rzucie rożnym i zabrakło bardzo niewiele.

Waleczności drużynie Rakowa nie można było w tym spotkaniu odmówić, ale to nie wystarczyło. Przez 90 minut piłkarze z Częstochowy nie potrafili stworzyć sobie stuprocentowej okazji, ale ich sytuacja przed meczem w Kopenhadze nie jest tragiczna. Rewanżowe spotkanie odbędzie się 30 sierpnia. Dodajmy, że drużyna, która przegra dwumecz, ma zapewnioną fazę grupową Ligi Europy.

Raków Częstochowa - FC Kopenhaga 0:1 (0:1)



Bramka: Racovitan 9-sam

Raków: Vladan Kovacevic - Bogdan Racovițan, Adnan Kovacevic, Milan Rundić (80, Srdan Plavsic) - Fran Tudor, Gustav Berggren, Giánnis Papanikolaou, Marcin Cebula (60, Sonny Kittel), Władysław Koczerhin (80, Ben Lederman), Jean Carlos Silva (23, Deian Sorescu) - Fabian Piasecki (80, Łukasz Zwoliński)

Kopenhaga: Kamil Grabara - Elias Jelert, Denis Vavro, Kevin Diks, Birger Meling - Viktor Claesson (64, Lukas Lerager), Rasmus Falk (86, 39. Oscar Hojlund), Diogo Gonçalves (80, Christian Sorensen) - Roony Bardghji (64, Orri Oskarsson), Jordan Larsson, Mohamed Elyounoussi (81, Nicolai Boilesen)

żółte kartki: Oskarsson, Jelert

sędziował: Irfan Peljto (Bośnia i Hercegowina)

widzów: 11 600

IM, Polsat Sport