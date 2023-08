Raków Częstochowa dalej jest w grze o awans do elitarnych rozgrywek Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski w rewanżu będą musieli jednak odrobić jednobramkową stratę z pierwszego meczu. Spotkanie w Kopenhadze odbędzie się 30 sierpnia o godzinie 21:00 i będzie transmitowane w sportowych kanałach Telewizji Polsat.

Nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte w rywalizacji częstochowian z mistrzami Danii. Przegrana 0:1 w Sosnowcu stawia Raków w niełatwej sytuacji, ale nie jest to sytuacja bez wyjścia.

- Jestem spokojny, bo jeśli powtórzymy taki mecz pod względem organizacji gry, nastawienia, gry w wysokiej obronie, to wierzę w to, że zawodnicy wykażą się błyskiem i dzięki swoim umiejętnościom strzelimy tam gole - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport trener częstochowian Dawid Szwarga po pierwszym spotkaniu.

- To jest pierwszy mecz, mamy jeszcze 90 minut w Kopenhadze - wtórował mu kluczowy gracz Rakowa Chorwat Fran Tudor.

Przypomnijmy, że piłkarze z Częstochowy mają już zapewnioną grę w fazie grupowej rozgrywek Ligi Europy. Nikt pod Jasną Górą nie ma jednak zamiaru zadowalać się aktualnym stanem rzeczy. Jeśli w Kopenhadze mistrzom Polski uda się odrobić straty, Raków zostanie pierwszą polską drużyną w Champions League od sezonu 2016/2017. Wtedy Polskę w Lidze Mistrzów reprezentowała Legia Warszawa.

W Sosnowcu cały mecz w bramce FC Kopenhaga rozegrał Polak Kamil Grabara. W rewanżu z pewnością zrobi wszystko, by to jego zespół awansował do fazy grupowej.

Emocji na kopenhaskim stadionie Parken po prostu nie może zabraknąć. A to wszystko rejestrować będą kamery Telewizji Polsat. Spotkanie, które zostanie rozegrane 30 sierpnia o godzinie 21.00, poprzedzi studio przedmeczowe.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl.