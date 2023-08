Polskie kajakarki pojadą do Paryża. Kobieca czwórka z kwalifikacją olimpijską

Kajakarki w składzie: Karolina Naja, Anna Puławska, Dominika Putto oraz Adrianna Kąkol wygrały przedbieg w konkurencji K4 500 m w mistrzostwach świata w Duisburgu i awansowały do finału. A to oznacza, że Polki zapewniły sobie prawo startu na igrzyskach w Paryżu.

Rozpoczęte w środę regaty w Duisburgu są główną kwalifikacją olimpijską. Zawodnicy rywalizujący na jedynkach czy dwójkach będą mieli jeszcze możliwość rywalizacji o przepustki do Paryża w przyszłorocznych kontynentalnych regatach kwalifikacyjnych, ale dla czwórek to jedyna szansa. Prawo startu na igrzyskach zapewni sobie 10 najlepszych załóg, a więc wszyscy uczestnicy finału A plus zwycięzca finału B.

Polki, które w imponującym stylu zdobyły złoty medal Igrzysk Europejskich w Krakowie, znów pokazały klasę. W swoim wyścigu eliminacyjnym pokonały Dunki o ponad dwie i pół sekundy, trzecie były Meksykanki. Inne przedbiegi wygrały Chinki oraz Hiszpanki i te dwie reprezentacje także są pewne startu w Paryżu.

- Chciałyśmy bardzo mocno popłynąć ten przedbieg i bezpośrednio awansować do finału. Skoro była tak możliwość, to nie chciałyśmy się "bawić" w półfinały. Mamy spokojniejszą głowę, a w półfinale różnie bywa – nawet jeśli jest się faworytem, to różne rzeczy mogą się przytrafić – powiedziała szlakowa osady Naja.

Kajakarka Posnanii to najbardziej doświadczona reprezentantka w całej kadrze. Jest czterokrotną medalistką olimpijską, a w mistrzostwach świata zadebiutowała w 2010 roku w Poznaniu. 13 lat temu na Torze Regatowym Malta płynęła także w czwórce i zdobyła brązowy medal, pierwszy w seniorskich regatach. Łącznie ma ich 14 wywalczonych w najważniejszej obok igrzysk imprezie. Naja w Duisburgu startuje tylko w czwórce i w tej sytuacji popłynie jeszcze tylko w finale.

- To prawda, pierwszy raz się zdarza, że startuję tylko w jednej konkurencji i ten mój start jest może trochę skromny. Ja natomiast w pełni to akceptuję. Mam na koncie wiele imprez duże rangi, w których ten mój organizm był mocno eksploatowany, więc chyba nic złego się nie wydarzy, jeśli zrealizuję się tylko w jednej konkurencji. Poważnie myślę o Paryżu i wiem, że ten następny rok będzie bardzo kosztowny i będą wielkie wyzwania przed nami. To jak to jest zawsze w roku olimpijskim – wyjaśniła utytułowana zawodniczka.

O takim samym sukcesie marzą polscy kajakarze. Czwórka w składzie: Jakub Stepun, Przemysław Korsak, Wiktor Leszczyński i Sławomir Witczak zajęła drugie miejsce w swoim biegu eliminacyjnym. Do zwycięzców Węgrów stracili tylko 0,68 sek. W męskiej rywalizacji czwórek ze względu na większą liczbę zgłoszonych osad nie było możliwości bezpośredniego awansu do finału. W piątek przed południem biało-czerwonych czeka więc start w półfinale, który dla nich może być najważniejszym wyścigiem w tym roku.

W sesji przedpołudniowej wystąpiła również triumfatorka Igrzysk Europejskich kanadyjkarka Dorota Borowska. Zawodniczka NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki wygrała swój przedbieg w olimpijskiej konkurencji C1 200 m i w piątek wystąpi w półfinale.

Pozostali polscy reprezentanci startowali w eliminacjach konkurencji nieolimpijskich. Kajakarki Martyna Klatt i Helena Wiśniewska w dwójce na 200 m były drugie i awansowały do finału. Tę osadę czeka jednak trudniejsze zadanie, jakim jest wywalczenie przepustki olimpijskiej na dystansie 500 m.

W rywalizacji kanadyjkarzy Oleksii Koliadych wygrał przedbieg na 200 m i awansował do półfinału, podobnie jak Dominik Nowacki, który był trzeci na dystansie 500 m. Nieco słabiej spisały się Amelia Braun i Magda Stanny, które w dwójce na 200 m uplasowały się na szóstej pozycji, co zapewniło im udział w półfinale.

Kolejne starty zaplanowano na środowe popołudnie. Na olimpijskich dystansach popłyną m. in. Wiktor Głazunow (C1 1000 m), Rafał Rosolski (K1 1000 m), Katarzyna Kołodziejczyk (K1 500 m) oraz dwójka Sylwia Szczerbińska i Katarzyna Szperkiewicz (C2 500 m).

Mistrzostwa świata w Duisburgu potrwają do niedzieli.

fdz, PAP