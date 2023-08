Ustalono przyczyny skażenia Sekwany

Zła jakość wody w Sekwanie, która zmusiła organizatorów do odwołania testu olimpijskiego triathlonistów w pływaniu, była spowodowała awarią zaworu kanalizacyjnego, przez który nieoczyszczone wody deszczowe dostawały się do rzeki - poinformowały władze stolicy Francji.

Złe wyniki badań jakości wody w Sekwanie spowodowały, że organizatorzy testowych zawodów w triathlonie zrezygnowali z przeprowadzenia konkurencji pływania. Zawodnikom zaproponowano rywalizację tylko w jeździe na rowerze i biegu.

Kontrola systemu oczyszczania przeprowadzona przez władze publiczne wykazała, że zawór kanalizacyjny był nieprawidłowo zamknięty we wschodniej dzielnicy Tolbiac, w górę rzeki od historycznego Mostu Aleksandra, gdzie planowano rozegrać zawody pływackie - potwierdził rzecznik rady Paryża. O sprawie jako pierwsze poinformowały gazety "Le Canard Enchaine" i "Le Parisien".

- Stwierdzono, że zawór uniemożliwiający odprowadzanie wody deszczowej do Sekwany przed jej dokładnym oczyszczeniem był wadliwy - przyznała minister sportu Amelie Oudea-Castera, cytowana przez "Le Parisien".

Od kilku lat Paryż inwestuje w oczyszczalnie po to, aby ludzie mogli ponownie pływać w Sekwanie, tak jak miało to miejsce podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 1900 roku. "W przyszłym roku zostaną oddane do użytku dwa główne obiekty retencjonujące wodę deszczową, co znacznie ograniczy skutki opadów deszczu" - zadeklarował w oświadczeniu rzecznik Paryża.

Jakość wody w płynącej przez stolicę Sekwanie jest poważnym problemem dla burmistrz Paryża Anne Hidalgo, która zapowiadała wcześniej, że do 2025 roku udostępnione zostaną w stolicy trzy strefy, gdzie dozwolona będzie, zabroniona od 1923 roku, kąpiel w wodach rzeki.

Igrzyska w Paryżu rozegrane zostaną w dniach 26 lipca - 11 sierpnia 2024 roku, natomiast paraolimpijskie w okresie od 28 sierpnia do 8 września.

fdz, PAP