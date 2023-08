Rezerwowe skradły show! Polskie siatkarki odtańczyły kankana, wszystko uchwyciła kamera

Polskie siatkarki odniosły we wtorek kolejne zwycięstwo podczas mistrzostw Europy. Tym razem pokonały 3:0 niżej notowane Belgijki. W pewnym momencie drugiego seta uwaga realizatora transmisji i kibiców z boiska przeniosła się do... kwadrata dla rezerwowych. Nasze reprezentantki postanowiły bowiem odtańczyć kankana.

Polki mają za sobą cztery mecze mistrzostw. Zaczęły od dwóch wygranych - ze Słowenią i Węgrami - po czym uległy Serbkom. We wtorek wróciły jednak na zwycięski szlak, ogrywając 3:0 Belgijki, czyli gospodynie turnieju.

Podczas drugiego seta na telebimie w hali, a także na ekranach telewizorów pojawił się niecodzienny obrazek. Realizator pokazał mianowicie polskie rezerwowe, które w przeznaczonym dla siebie kwadracie... odtańczyły kankana.

Po zakończeniu spotkania do sytuacji odniosła się Kamila Witkowska. - Nie wiem, czy powinnam się do tego przyznawać - że próbujemy nasze koleżanki z kwadratu dla rezerwowych pobudzać do tego, by były cały czas gotowe. Byłam w koszulce libero, więc wiedziałam, że na boisku się nie pojawię. Chociaż próbowałam, by moje koleżanki w kwadracie i na boisku czuły, że cały czas jesteśmy gotowe, że jesteśmy z nimi. Po prostu chciałyśmy wygrać ten mecz - wyjaśniała zawodniczka na łamach Interii Sport.

JŻ, Polsat Sport