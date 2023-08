Widzew Łódź ma nowego piłkarza. Rozegrał 50 meczów w Bundeslidze

Kerk podpisał z łódzkim klubem kontrakt, który ma obowiązywać przez dwa lata z opcją przedłużenia umowy o kolejny sezon.

ZOBACZ TAKŻE: Maciej Skorża awansował do Ligi Mistrzów. Będzie bronił tytułu

Pomocnik od dawna był na celowników sztabu szkoleniowego łodzian. Widzew chciał go już zimą, ofertę ponowił w czerwcu. Ostatecznie piłkarz, który 50 razy wystąpił w meczach Bundesligi i ponad 150 na jej zapleczu, we wtorek przeszedł badania medyczne i dołączył do zespołu trenera Janusza Niedźwiedzia.

- Ten transfer kosztował nas sporo pracy, którą poświęciliśmy na analizę zawodnika oraz negocjacje. Udało nam się przekonać piłkarza do wyboru Widzewa ponad innymi opcjami, które miał w Polsce, na Węgrzech oraz na Bliskim Wschodzie - przyznał dyrektor sportowy klubu Tomasz Wichniarek.

Kerk jest ofensywnym pomocnikiem. Przez dwa ostatnie lata był zawodnikiem drugoligowego niemieckiego Hannoveru 96. W minionym sezonie zagrał w 15 spotkaniach 2. Bundesligi, ale po raz ostatni na boisku pojawił się w marcu. Wcześniej grał m.in. w FC Nurnberg, FC Kaiserslautern, SC Freiburg, VfL Osnabruck oraz w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec.

- Liczymy, że wzmocni nasz potencjał w ofensywie i jednocześnie będzie liderem drużyny. Grał w dużych klubach, więc wie, czym jest presja i wielokrotnie pokazywał swoje umiejętności – dodał Wichniarek.

Widzew po pięciu kolejkach obecnego sezonu ekstraklasy zajmuje w tabeli ósme miejsce z dorobkiem siedmiu punktów. W piątek o godz. 20.30 podejmie Śląsk Wrocław.

JŻ, PAP