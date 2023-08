Bezczelna wypowiedź Rosjan! Zamierzają zignorować światowe władze

Iwan Fiedotow, rosyjski hokeista, zawieszony do końca roku przez Międzynarodową Federację Hokeja na Lodzie (IIHF), ma wystąpić już we wrześniowych meczach KHL! Rosjanie zapowiedzieli, że nie zamierzają respektować decyzji światowych władz.

Fiedotow, utalentowany bramkarz, zwrócił uwagę klubów NHL znakomitymi występami na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie, na których zdobył z reprezentacją Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego srebrny medal, a także kapitalną grą w wygranym Pucharze Gagarina.

Wysoki, bo mierzący 200 centymetrów golkiper, podpisał kontrakt z Philadelphia Flyers, ale został zatrzymany przez policję w Petersburgu za rzekome uchylanie się od służby wojskowej. Hokeista musiał więc zaciągnąć się do marynarki wojennej, a na służbę wysłano go za koło podbiegunowe. Flyers nie zamierzali jednak rezygnować z bramkarza, który wciąż miał ważny kontrakt z klubem, ale ten, zamiast przylecieć do Stanów Zjednoczonych, postanowił... podpisać umowę z CSKA Moskwa.

Władze IIHF natychmiast wszczęły śledztwo, w wyniku którego uznano rację ekipy z Filadelfii. Rosjanin miał w ciągu dwóch tygodni dołączyć do "Lotników" lub stawić się na przesłuchanie do władz światowej federacji. Fiedotow zignorował jednak te postanowienia, za co został ukarany zawieszeniem do końca 2023 roku, zaś na CSKA Moskwa nałożono mający obowiązywać ponad rok zakaz przeprowadzania transferów międzynarodowych. Rosjanie zamierzają jednak... zignorować decyzje władz Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie!

- Iwana nie było przez rok, spłacił dług wobec ojczyzny, a obecny rozwój sytuacji jasno nakreślili już działacze CSKA. Fiedotow podpisał z nami umowę i od 1 września zacznie grać w KHL - powiedział portalowi Championat Siergiej Fiodorow, legenda hokeja i główny trener CSKA.

Zdaniem byłego gracza Detroit Red Wings, Iwan Fiedotow ma ważną umowę z moskiewskim klubem, więc jego występy w KHL nie będą naruszały żadnych przepisów.

Iwan Fiodorejew, specjalista od prawa sportowego, przestrzega jednak CSKA przed wystawianiem Fiedotowa do składu. Uważa on, że za tak jawne podważanie decyzji IIHF Rosję może spotkać nawet... wykluczenie z Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie!

RI, Polsat Sport