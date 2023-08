Kolejne rozczarowanie. Znana tenisistka nie zagra w US Open

Eugenie Bouchard nie zagra w turnieju głównym US Open. Znana tenisistka odpadła w kwalifikacjach, przegrywając w czwartek z Dajaną Jastremską.

Bouchard od dłuższego czasu walczy o powrót do światowej czołówki. Kanadyjka przez wiele miesięcy zmagała się z kontuzjami i przeszła między innymi operację barku. Aktualnie zajmuje 216. miejsce w rankingu WTA.

W czwartek Bouchard odpadła z kwalifikacji do US Open. Choć we wtorek ograła w dwóch setach Katherine Hui, w czwartek po wyrównanym meczu przegrała z Jastremską i nie zagra w wielkoszlemowym turnieju.

29-letnia Kanadyjka w przeszłości była sklasyfikowana na piątej pozycji w rankingu WTA. W 2014 roku dotarła do finału Wimbledonu. W decydującym meczu górą okazała się jednak Petra Kvitova, triumfując w dwóch setach.

