Już wiemy, że pierwszą przeciwniczką Igi Świątek podczas tegorocznego turnieju US Open będzie Rebecca Peterson. Jak może wyglądać droga Polski do finału wielkoszlemowej imprezy?

Już niedługo rozpocznie się kolejna edycja US Open. Podczas imprezy na kortach w Stanach Zjednoczonych występować będzie Iga Świątek. Jej pierwszą przeciwniczką będzie Rebecca Peterson, która obecnie plasuje się na 92. miejscu w rankingu WTA. Świątek nie powinna mieć zatem problemu, by awansować do kolejnej rundy.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejne rozczarowanie. Znana tenisistka nie zagra w US Open

Tam czekać na nią będzie triumfatorka starcia Daria Saville - Clervie Ngounoue. Obie z wymienionych zawodniczek nie plasują się w najlepszej setce światowego rankingu. Warto także przypomnieć, że Ngounoue do głównej drabinki wielkoszlemowego turnieju dostała się przez kwalifikacje.

Jeżeli Polka awansuje do trzeciej rundy, prawdopodobnie jej przeciwniczką będzie Elisabetta Cocciaretto. Włoszka na US Open rozstawiona jest z numerem 29. Następnie oponentką raszynianki może być Weronika Kudiermietowa, znajdująca się na 16. miejscu w rankingu WTA.

WOMEN'S DRAW HAS ARRIVED!



Iga Swiatek's quarter includes three Grand Slam champions. pic.twitter.com/YYDxmpub0w — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023

Nic zatem dziwnego, że włodarze jednego z najważniejszych turniejów w świecie tenisa przewidują, że Świątek awansuje do ćwierćfinału. Możliwe, że na tym etapie rywalizacji zmierzy się z nią Cori Gauff. Jeżeli pochodzącej z Raszyna zawodniczce uda się awansować do półfinału, to prawdopodobne, że zagra z którąś z tenisistek z pary Elena Rybakina - Maria Sakkari.

Polscy kibice mają nadzieję, że ich ulubienica zdoła dojść do finału US Open. Tam jej oponentkami mogą być: Caroline Garcia, Jessica Pegula, Ons Jabeur lub Aryna Sabalenka.

Where do your eyes go with these projected quarterfinals? pic.twitter.com/p2rhlvM6gW — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023

Warto przypomnieć, że podczas turnieju, który rozpocznie się 28 sierpnia, Świątek będzie broniła tytułu. Polka wygrała zeszłoroczną imprezę w Stanach Zjednoczonych, pokonując po drodze: Jasmine Paolini, Sloane Stephens, Lauren Davis, Jule Niemeier, Jessicę Pegula, Arynę Sabalenka oraz Ons Jabeur.