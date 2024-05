Na konferencji prasowej na Foro Italico Hurkacz podkreślił: "Gra z Rafą jest czymś innym niż z pozostałymi przeciwnikami".

Pytany o emocje i ewentualną większą presję, odparł, że był przejęty tym, że mógł wreszcie z nim zagrać.

"To dało mi motywację" - przyznał po pierwszej w karierze potyczce z Nadalem.

Poproszony o porównanie emocji, jakie towarzyszyły w sobotę, i tymi podczas meczu z Rogerem Federerem na Wimbledonie w 2021 roku, powiedział: "Myślę, że może trochę większe były z Rogerem, jednak wtedy to był ćwierćfinał turnieju wielkoszlemowego, a tu była pierwsza moja runda. Ale na pewno zawsze chciałem się zmierzyć z Rafą".

"Zobaczenie go z bliska i poczucie, jak gra było czymś wyjątkowym" - dodał.

Zapytany przez PAP o to, jak udało mu się "wyłączyć", by nie słyszeć aplauzu pełnych trybun dla Nadala, 27-letni wrocławianin przyznał: "Jeżeli chodzi o kibiców to oczywiście kibicowali +Rafie+, lepiej go znają. Tak naprawdę jednak to nie było coś, na co zwracałem uwagę".

W kolejnej rundzie rywalem Polaka będzie 28. w światowym rankingu Argentyńczyk Tomas Martin Etcheverry.

